Оккупанты РФ похитили мэра Мелитополя, — Геращенко

Накануне Иван Федоров отказался сотрудничать с россиянами. Во время похищения мужчине надели на голову пластиковый мешок и вывезли из городского кризисного центра.

Мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен врагом. Об этом 11 марта сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, Федорова похитила группа оккупантов из 10 человек. Советник главы МВД акцентирует, что Федоров отказался от сотрудничества с российским противником:

"Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг", — написал Геращенко.

10 марта в Мелитополе оккупанты похитили и отвезли в неизвестном направлении депутата Запорожского областного совета от "Европейской Солидарности" Лейлу Ибрагимову. Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на эту ситуацию, сообщив, что Лейла Ибрагимова уже находится дома, но связи с ней нет.

Ранее российские военные захватили захватили городскую телевышку в Мелитополе. Город грабили и обстреливали, районы оставались без электроэнергии.