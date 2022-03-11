Оккупанты РФ похитили мэра Мелитополя, — Геращенко
Накануне Иван Федоров отказался сотрудничать с россиянами. Во время похищения мужчине надели на голову пластиковый мешок и вывезли из городского кризисного центра.
Мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен врагом. Об этом 11 марта сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По словам Геращенко, Федорова похитила группа оккупантов из 10 человек. Советник главы МВД акцентирует, что Федоров отказался от сотрудничества с российским противником:
"Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг", — написал Геращенко.
10 марта в Мелитополе оккупанты похитили и отвезли в неизвестном направлении депутата Запорожского областного совета от "Европейской Солидарности" Лейлу Ибрагимову. Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на эту ситуацию, сообщив, что Лейла Ибрагимова уже находится дома, но связи с ней нет.
Ранее российские военные захватили захватили городскую телевышку в Мелитополе. Город грабили и обстреливали, районы оставались без электроэнергии.