Оккупанты захватили городскую телевышку в Мелитополе - мэр Федоров (видео)

В Мелитополе наблюдаются проблемы с телефонной связью и доступом в интернет, телевышка и радиосвязь — под контролем захватчиков.

7 марта силы РФ захватили телевизионную вышку и башни радиосвязи в Мелитополе Запорожской области. Об этом заявил городской голова Иван Федоров на своей странице в Facebook.

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Городской голова Мелитополя предупредил, что контент, который транслируется в городе по телеканалам и радио — не контролируется украинской стороной, поэтому рекомендуется ставить под сомнение то, что передается российскими оккупантами.

Федоров добавил, что ежедневно около 300 жителей Мелитополя выходят на патрулирование улиц, чтобы охранять город от мародеров, вандалов и преступников. Мэр рассказал, что в городе и районе российские захватчики разрушили более 90 домов, и большое количество семей остались без крыши над головой. Несмотря на сложную обстановку, семьям помогают и не оставляют без поддержки.

Также в аптеки Мелитополя завезли детское питание. В городе открыли еще 2 пункта социальной помощи, где за сегодняшний день раздали более 500 продуктовых наборов.

Мелитополь отстаивает свою независимость с начала войны в Украине. Снаряды разрушили большое количество жилых домов, а люди прячутся в убежищах. Город грабили и обстреливали, районы оставались без электроэнергии.

12 день войны в Украине запомнился гуманитарными провокациями. Несмотря на сильные обстрелы и террор над гражданским населением, врагу за последние сутки не удалось войти ни в Сумы, ни в Чернигов.