Окупанти захопили міську телевежу в Мелітополі — мер Федоров (відео)

У Мелітополі спостерігаються проблеми з телефонним зв'язком та доступом до інтернету, телевежа та радіозв'язок — під контролем загарбників.

7 березня сили РФ захопили телевізійну вежу та вежі радіозв'язку в Мелітополі Запорізької області. Про це заявив міський голова Іван Федоров на своїй сторінці у Facebook.

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Міський голова Мелітополя попередив, що контент, який транслюється в місті на телеканалах і радіо, не контролюється українською стороною, тому рекомендується ставити під сумнів те, що передається російськими окупантами.

Федоров додав, що щодня близько 300 мешканців Мелітополя виходять на патрулювання вулиць, щоб охороняти місто від мародерів, вандалів та злочинців. Мер розповів, що у місті та районі російські загарбники зруйнували понад 90 будинків, і велика кількість сімей залишилася без даху над головою. Незважаючи на складну обстановку, сім'ям допомагають та не залишають без підтримки.

Також до аптеки Мелітополя завезли дитяче харчування. У місті відкрили ще 2 пункти соціальної допомоги, де за сьогодні роздали понад 500 продуктових наборів.

Мелітополь відстоює свою незалежність від початку війни в Україні. Снаряди зруйнували велику кількість житлових будинків, а люди ховаються у сховищах. Місто грабували та обстрілювали, райони залишалися без електроенергії.

12-й день війни в Україні запам'ятався гуманітарними провокаціями. Незважаючи на сильні обстріли та терор над цивільним населенням, ворогові за останню добу не вдалося увійти ні до Сум, ні до Чернігова.