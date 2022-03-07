12-й день війни: "гуманітарні" провокації на Сумщині, успіхи на півдні Чернігівщини

Незважаючи на сильні обстріли та терор над цивільним населенням, ворогові за останню добу не вдалося увійти ні до Сум, ні до Чернігова.

За зведенням Генерального штабу ЗСУ, сьогодні підрозділи супротивника зосередилися на наступі на обласні центри, зокрема, намагаються зайти до Чернігова через південні околиці міста. Також з півночі ЗС РФ наступають на Чернігів у районах населених пунктів Семенівка, Мена, через Бобровицю на півдні області — на Бровари.

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Сумщина

Противник активізувався на півночі області, де попередні кілька днів було спокійно. Так, сьогодні опівдні через місто Буринь, між Путивлем та Конотопом, пройшла колона ворожої техніки. В агітаційних листівках, які вороги розкидали по селу, значилося: "Росія не воює з українським народом! Це не окупація! Ми гарантуємо вам мир та безпеку!"

Заявлені РФ "зелені коридори" можуть стати провокацією. Як повідомив Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА, зараз у місті Суджа Курської області РФ, що знаходиться на північний схід від Сум, збирають місцевих жителів, щоб видати їх за українських біженців. "Росіяни діють тими самими методами, що й на Донбасі, і намагаються показати, що до них тікають з України. Але пам'ятайте — жоден справжній українець не перейде на територію ворога. Жодних гуманітарних конвоїв з території РФ ми не прийматимемо", — розповів Живицький. Також Головне управління розвідки при МО України попереджає, що "гуманітарні коридори" РФ не мають нічого спільного зі справжніми, їхня мета — прихована ротація російських військових, вивезення поранених і тіл загиблих під прикриттям біженців, та використання українців як заручників.

За даними Дмитра Живицького, ситуація на півдні Сумщини залишається складною. Тростянець все ще в окупації, складна ситуація в Охтирці, де розбомблена місцева ТЕЦ, у Лебедині зруйновано хлібзавод. Також внаслідок артобстрілів постраждали Боромля та Писарівка в Охтирському районі.

Вчора і сьогодні були бої під Сумами, є вбиті. Водночас затримано 14 російських військовослужбовців під час руху ворожої колони на обласний центр. Серед них оператори-навідники-БМП, медик, водії військової техніки, повідомляє Поліція Сумської області. Також за оперативним зведенням Генштабу ЗСУ на вечір 7 березня, біля Конотопа та Охтирки ворожі з'єднання втратили до 50% особового складу, і для подальшого просування їм потрібне перегрупування та поповнення запасів.

Чернігівщина

"Весь вечір і ніч ворог обстрілював цивільні об'єкти Чернігова. У нас мінус кілька шкіл, дитячий садок, прилітало також на об'єкти інфраструктури", — вранці повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА. Пошкоджено і стадіон імені Гагаріна, де проводив домашні матчі футбольний клуб "Десна".

Сьогодні група окупантів з'явилася у Городні на півночі області, за повідомленням мера міста Андрія Богдана. Він провів переговори, внаслідок яких у місті залишається українська влада, яка забезпечує його життєдіяльність.

Водночас на півдні області у ЗСУ є успіхи. Зокрема, вчора і сьогодні українська армія витіснила ворожі з'єднання із Прилуцького району. "У селі Колісники було найбільше скупчення ворожої техніки, окопаної там. Тепер у нас є сполучення всіх громад у районі", — розповів Володимир Чернов, в.о. Прилуцької районної військової адміністрації "Суспільному Чернігів". Також він закликав мешканців району не спалювати та не розбирати відносно цілу техніку ворога, що залишилася на полях, а віддавати українській армії для використання в обороні Чернігівщини.

Раніше Фокус писав про військову ситуацію в різних регіонах України та наслідки обстрілів міст. Вчора Антоніо Гутерреш, генсек ООН, закликав зупинити бої та організувати гуманітарні коридори для цивільного населення Сум, Маріуполя, Харкова та інших українських міст.