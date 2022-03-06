Генсек ООН закликав організувати гуманітарні коридори у Маріуполі, Сумах та Харкові

Для цього варто зупинити бої, вважає Антоніу Гутерреш.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав організувати в Україні гуманітарні коридори для цивільного населення, які бажають залишити Маріуполь, Харків, Суми та інші міста в зоні військових дій. Звернення опубліковане 6 березня у Twiiter генсека.

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"Необхідно встановити паузу в бойових діях в Україні, щоб гарантувати безпечний прохід цивільних осіб з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, охоплених конфліктом", — написав він.

За його словами, для цього необхідно сторонам конфлікту встановити паузу в бойових діях і припинити вогонь на час евакуації мирних громадян. Також необхідно забезпечити доставку життєво важливих гуманітарних вантажів для тих людей, які вирішать залишитись, вважає Гутерреш.

Як повідомляє The European Times, 5 березня в Україну прибув координатор ООН із надзвичайних ситуацій Амін Авад. Він закликав до "негайної гуманітарної паузи" в бойових діях, оскільки до країни прибуває гуманітарна допомога ООН. Його заклик підтримала організація ЮНІСЕФ, яка вже направила в Україну колону із шести вантажівок, що містить приблизно 62 тонни вантажів гуманітарної допомоги.

"Ці поставки допоможуть надати таку необхідну підтримку жінкам, дітям та медичним працівникам", — зазначив представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Сахін.

Крім того, організація запросила загалом 349 млн доларів, включаючи 276 млн для своїх програм в Україні та додаткові 73 млн доларів для допомоги дітям у сусідніх країнах, які прийняли біженців з України.

Нагадаємо, що ООН подала заявку на отримання $1,7 млрд для надання Україні гуманітарної допомоги. В організації припускають, що найближчим часом близько 12 млн українців тією чи іншою мірою потребуватимуть гуманітарної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський 2 березня подякував делегатам ООН за голосування Генеральної асамблеї, під час якого більшість голосів було віддано за припинення війни в Україні. Зі 180 делегатів 141 проголосував "за" припинення військових дій на території України.