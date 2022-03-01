ООН подала заявку на отримання $1,7 млрд для передачі Україні гуманітарної допомоги

Глава гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс стверджує, що кількість жертв російського вторгнення в Україні швидко зростає. Організація терміново запросила $1,1 млрд для 6 млн осіб протягом перших трьох місяців.

Організація об'єднаних націй подала заявку на отримання $1,7 мільярда для надання Україні гуманітарної допомоги через російське вторгнення. За оцінками відомства, допомоги та захисту потребуватимуть близько 12 мільйонів українців. Також, за підрахунками організації, допомоги та притулку в інших країнах шукатимуть близько 4 млн українських громадян у найближчі місяці. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

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За словами голови гуманітарної допомоги ООН Мартіна Гріффітса, кількість жертв російського вторгнення в Україну швидко зростає. Тому організація має допомогти українцям "співчуттям та солідарністю".

"Кількість постраждалих швидко зростає. Це найтемніша година для народу України. Нам потрібно посилити нашу відповідь зараз, щоб захистити життя і гідність простих українців. Ми повинні відповісти на співчуття і солідарність", — сказав він.

Терміново запросили $1,1 млрд допомоги для 6 млн осіб в Україні протягом перших трьох місяців. Програма включає грошову допомогу вразливим групам населення, продовольчу допомогу, водопостачання та санітарію, підтримку медичних та освітніх послуг. Також є допомога в притулку для відновлення пошкоджених будинків. Крім того, в плани входить підтримка влади в обслуговуванні та створенні транзитних та приймальних центрів для біженців та запобігання гендерному насильству.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що через російське вторгнення в Україну в Європі може статися найбільша криза біженців у цьому столітті. Однак, у Європі спостерігається солідарність та гостинність у прийомі українських біженців.

Нагадаємо, близько 40 тисяч людей на Донбасі через обстріл залишилися без їжі та електрики. Глава МВС стверджує, що ситуація на сході України залишається найважчою. У Маріуполі, Сартані, Волновасі та Таланівці наразі складна гуманітарна ситуація

Раніше, 27 лютого стало відомо, що з України за 3 дні війни виїхало понад 200 тисяч людей. Число біженців тільки зростатиме і може досягти понад 4 млн людей.