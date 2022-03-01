ООН подал заявку на получение $1,7 млрд для передачи Украине гуманитарной помощи

Глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс утверждает, что число жертв российского вторжения в Украине быстро растет. Организация в срочном порядке запросила $1,1 млрд для 6 млн. человек в течении первых трех месяцев.

Организация объединенных наций подала заявку на получения $1,7 миллиардов для предоставления Украине гуманитарной помощи из-за российского вторжения. По оценкам ведомства, в помощи и защите будут нуждаться около 12 миллионов украинцев. Также, по подсчетам организации, помощи и убежища в других странах будут искать около 4 млн. украинских граждан в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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По словам главы гуманитарной помощи ООН Мартина Гриффитса, число жертв российского вторжения в Украине быстро растет. Поэтому организация должна помочь украинцам "состраданием и солидарностью".

"Число пострадавших быстро растет. Это самый темный час для народа Украины. Нам нужно усилить наш ответ сейчас, чтобы защитить жизнь и достоинство простых украинцев. Мы должны ответить состраданием и солидарностью", — сказал он.

В срочном порядке запросили $1,1 млрд помощи для 6 млн человек в Украине в течение первых трех месяцев. Программа включает денежную помощь уязвимым группам населения, продовольственную помощь, водоснабжение и санитарию, поддержку медицинских и образовательных услуг. Также помощь в убежище для восстановления поврежденных домов. Кроме того, в планы входит поддержка властей в обслуживании и создании транзитных и приемных центров для беженцев и предотвращение гендерного насилия.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что из-за российского вторжения в Украину в Европе может случиться крупнейший кризис беженцов в этом столетии. Однако в Европе наблюдается солидарность и гостеприимство в приеме украинских беженцев.

Напомним, около 40 тысяч людей на Донбассе из-за обстрелов остались без еды и электричества. Глава МВД утверждает, что ситуация на востоке Украины остается самой тяжелой. В Мариуполе, Сартане, Волновахе и Талановке сейчас сложная гуманитарная ситуация

Ранее, 27 февраля стало известно, что из Украины за 3 дня войны выехало более 200 тысяч человек. Число беженцев будет только расти и может достигнуть более 4 млн. людей.