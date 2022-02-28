Из Украины из-за войны выехали более 200 тысяч человек, — ООН

Данные приводятся на 27 февраля. По словам официальных лиц ООН, только за первые 2 суток после начала российского вторжения Украину покинули более 50 тысяч человек.

По состоянию на 27 февраля из-за военного вторжения России Украину покинули более 200 тысяч беженцев, сообщила в Twitter представительница Управления ООН по делам беженцев Шабия Манту.

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Как сообщает медиакомпания DW со ссылкой на слова Манту, число беженцев будет только расти и может достигнуть 4 млн человек, хотя в данной ситуации прогнозировать количество людей, которые смогут пересечь границу в поисках убежища крайне сложно.

В свою очередь глава ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем Twitter сообщил, что только за первые 48 часов после начала российского вторжения Украину покинули 50 тысяч человек.

По неподтвержденным данным того же DW, на сегодняшний день из Украины бежали 500 тысяч человек. Об этом якобы сообщила представительница Управления ООН по делам беженцев Шабия Манту.

Из них в Польшу прибыло 281 000 человек, в Венгрию — более 84 500. Также беженцы прибыли в Румынию — 32 500, Словакию — 30 000 и Молдову — 36 400. Остальные беженцы из Украины перебираются в другие страны.

Напомним, 27 февраля Укрзализныця сообщила, что для всех желающих пересечь границу с ЕС на железнодорожном вокзале Чопа создан транспортный хаб — там работает вся инфраструктура: вокзал, аптеки, магазины.

Пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что пенсии и социальные выплаты получат все украинские граждане, даже те, кто сменил место жительства в связи с военными действиями в Украине.