З України через війну виїхали понад 200 тисяч людей, — ООН

Дані наводять на 27 лютого. За словами офіційних осіб ООН, лише за перші 2 доби після початку російського вторгнення Україну покинули понад 50 тисяч людей.

Станом на 27 лютого через воєнне вторгнення Росії Україну покинули понад 200 тисяч біженців, повідомила в Twitter представниця Управління ООН у справах біженців Шабія Манту.

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Як повідомляє медіакомпанія DW з посиланням на слова Манту, кількість біженців тільки зростатиме і може досягти 4 млн людей, хоча в цій ситуації прогнозувати кількість людей, які зможуть перетнути кордон у пошуках притулку, вкрай складно.

Зі свого боку голова ООН у справах біженців Філіппо Гранді у своєму Twitter повідомив, що лише за перші 48 годин після початку російського вторгнення Україну покинули 50 тисяч людей.

За непідтвердженими даними того ж таки DW, на сьогодні з України втекли 500 тисяч людей. Про це повідомила представниця Управління ООН у справах біженців Шабія Манту.

З них до Польщі прибуло 281 000 осіб, до Угорщини — понад 84 500. Також біженці прибули до Румунії — 32 500, Словаччини — 30 000 та Молдови — 36 400. Інші біженці з України перебираються в інші країни.

Нагадаємо, 27 лютого Укрзалізниця повідомила, що для всіх охочих перетнути кордон із ЄС на залізничному вокзалі Чопа створено транспортний хаб — там працює вся інфраструктура: вокзал, аптеки, магазини.

Пресслужба Міністерства соціальної політики повідомила, що пенсії та соціальні виплати отримають усі українські громадяни навіть ті, хто змінив місце проживання через військові дії в Україні.