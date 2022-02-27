Укрзалізниця закликала охочих виїхати до ЄС добиратися на станцію Чоп

На залізничному вокзалі Чопа створили транспортний хаб. Там працює уся інфраструктура: вокзал, аптеки, магазини.

В Укрзалізниці закликали охочих перетнути кордон із Європейським союзом приїжджати на станцію Чоп.

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"Зі станції Чоп до Захоня (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів. У складі одного потяга — шість вагонів", — повідомили в Укрзалізниці.

Зазначають, що на потяги до Угорщини потрібно купувати квитки. У потяг можна сісти за наявності закордонного, біометричного паспорта чи паспорта громадянина України.

За даними Укрзалізниці, у Чопі працює вся інфраструктура: вокзал, аптеки, магазини.

Крім того, 28 лютого очікується прибуття потяга з Чехії з гуманітарним вантажем.

"Назад потяг безкоштовно повезе пасажирів. Просимо прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку у вказаний потяг. Він курсуватиме до Чехії із зупинками у Словаччині", — повідомили в Укрзалізниці.

Пріоритет на посадку надаватимуть жінкам, дітям та людям похилого віку.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у його країні допомагатимуть біженцям з України, повідомило видання Portfolio.hu.

Також Чехія готова приймати біженців із України. МВС цієї країни розробило сценарії для малого, середнього та сильного напливу людей з України. Також у Чехії створили електронну адресу, куди люди можуть надсилати пропозиції щодо проживання чи іншої допомоги. Про це міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан сказав у Chezh Radio, пише Суспільне.

Також про готовність Євросоюзу приймати біженців із України заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.