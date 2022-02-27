ЄС закриває повітряний простір для Росії
Також планують запровадити санкції проти Білорусі.
Європейський Союз закриває повітряний простір для літаків, що належать Росії, зареєстровані в Росії та контролюються Росією,повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, такі літаки не зможуть приземлитися, злетіти чи пролетіти над територією ЄС. Вона уточнила, що, зокрема, йдеться про літаки олігархів.
Також у ЄС вирішили заборонити мовлення кремлівських каналів Russia Today та Sputnik, а також їхніх дочірніх компаній.
"Вони більше не зможуть поширювати свою брехню для виправдання путінської війни", — заявила Урсула фон дер Ляєн.
Європа також планує запровадити пакет санкцій проти режиму Лукашенка.
Урсула фон дер Ляєн назвала президента України Володимира Зеленського з його хоробрістю та стійкістю джерелом натхнення для європейських лідерів. Також вона пообіцяла прийняти та підтримати тих, хто рятується в Європі від путінських бомб.
Раніше повітряний простір для Росії закрили більшість країн Європейського Союзу, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.