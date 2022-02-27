ЄС закриває повітряний простір для Росії

Також планують запровадити санкції проти Білорусі.

Європейський Союз закриває повітряний простір для літаків, що належать Росії, зареєстровані в Росії та контролюються Росією,повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, такі літаки не зможуть приземлитися, злетіти чи пролетіти над територією ЄС. Вона уточнила, що, зокрема, йдеться про літаки олігархів.

Також у ЄС вирішили заборонити мовлення кремлівських каналів Russia Today та Sputnik, а також їхніх дочірніх компаній.

"Вони більше не зможуть поширювати свою брехню для виправдання путінської війни", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Європа також планує запровадити пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Урсула фон дер Ляєн назвала президента України Володимира Зеленського з його хоробрістю та стійкістю джерелом натхнення для європейських лідерів. Також вона пообіцяла прийняти та підтримати тих, хто рятується в Європі від путінських бомб.

Раніше повітряний простір для Росії закрили більшість країн Європейського Союзу, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.