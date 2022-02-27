ЕС закрывает воздушное пространство для России

Также планируют ввести санкции против Беларуси.

Европейский Союз закрывает воздушное пространство для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России и контролируемых Россией, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, такие самолеты не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. Она уточнила, что в том числе речь идет о самолетах олигархов.

Также в ЕС решили запретить вещание кремлевских каналов Russia Today и Sputnik, а также их дочерних компаний.

"Они больше не смогут распространять свою ложь для оправдания путинской войны", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Европа также планирует ввести пакет санкций против режима Лукашенко.

Урсула фон дер Ляйен назвала президента Украины Владимира Зеленского с его храбростью и стойкостью источником вдохновения для европейских лидеров. Также она пообещала принять и поддержать тех, кто спасается в Европе от путинских бомб.

Ранее воздушное пространство для России закрыли большинство стран Европейского Союза, сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.