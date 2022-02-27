Укрзализныця призвала желающих выехать в ЕС добираться на станцию ​​Чоп

На железнодорожном вокзале Чопа создали транспортный хаб. Там работает вся инфраструктура: вокзал, аптеки, магазины.

В Укрзализныце призвали желающих пересечь границу с Европейским союзом приезжать на станцию ​​Чоп.

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"Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов. В составе одного поезда – шесть вагонов", – сообщили в Укрзализныце.

Отмечают, что на поезда в Венгрию нужно покупать билеты. В поезд можно сесть при наличии заграничного, биометрического паспорта или паспорта гражданина Украины.

По данным Укрзализныци, в Чопе работает вся инфраструктура: вокзал, аптеки, магазины.

Кроме того, 28 февраля ожидается прибытие поезда из Чехии с гуманитарным грузом.

"Обратно поезд бесплатно повезет пассажиров. Просим прибыть в 12:00 на прохождение таможенного контроля и посадку в указанный поезд. Он будет курсировать в Чехию с остановками в Словакии", — сообщили в Укрзализныце.

Приоритет при посадке будут предоставлять женщинам, детям и пожилым людям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в его стране будут помогать беженцам из Украины, сообщило издание Portfolio.hu.

Также Чехия готова принимать беженцев из Украины. МВД этой страны разработало сценарии для малого, среднего и сильного наплыва людей из Украины. Также в Чехии создали электронный адрес, куда люди могут посылать предложения по проживанию или другой помощи. Об этом министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сказал в Chezh Radio, пишет Суспильне.

Также о готовности Евросоюза принимать беженцев из Украины заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.