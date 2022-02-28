Пенсії отримають усі: у Мінсоцполітики роз'яснили порядок виплат біженцям

Люди, які змінили місце проживання у зв'язку з воєнними діями в країні, зможуть отримати пенсії та соціальні виплати через "Ощадбанк".

У Міністерстві соціальної політики заявили, що пенсії та соціальні виплати отримають усі українські громадяни, які навіть змінили місце проживання у зв'язку з військовими діями в країні. Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

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Для людей, які в період військових дій змінили своє місце проживання в межах території України й отримували соціальні виплати через "Укрпошту", уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання.

Для цього за місцем свого перебування рекомендується звернутися та повідомити про зміну місця проживання особисто або за телефоном:

пенсіонерам – у відділення Пенсійного фонду України,

отримувачам державної допомоги – до органів соціального захисту населення.

При цьому навіть необов'язково виходити з дому: пенсіонери можуть звернутись через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Виплата пенсії та грошової допомоги таким людям здійснюватиметься через відділення АТ "Ощадбанк" як грошовий переказ без відкриття рахунку.

Для отримання грошей у відділенні "Ощадбанку" людині достатньо надати паспорт і довідку про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).

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