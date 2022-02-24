Нацбанк обмежив зняття готівки сумою 100 тис. грн

У НБУ вважають, що "ця сума є цілком достатньою для задоволення потреб будь-кого з нас".

Національний банк України обмежив зняття готівки сумою 100 тис. грн на день без урахування зарплати та соцвиплат. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу 24 лютого.

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"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій. Обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день. Це без урахування виплати заробітної плати та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатньою для задоволення потреб будь-кого з нас", — сказав Шевченко.

Він зазначив, що Національний банк та банківська система працюють у звичайному режимі.

"Банки відчиняються сьогодні й продовжують свою роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб забезпечити життя та здоров'я людей", — додав глава нацрегулятора.

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Як повідомлялося, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції.