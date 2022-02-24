Нацбанк ограничил снятие наличных суммой 100 тыс. грн

В НБУ считают, что "эта сумма вполне достаточна для удовлетворения потребностей любого из нас".

Национальный банк Украины ограничил снятие наличных суммой 100 тыс. грн в день без учета зарплаты и соцвыплат. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга 24 февраля.

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"Мы не ограничиваем никаких безналичных сделок. Ограничиваем снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день. Это без учета выплаты заработной платы и социальных выплат. Эта сумма вполне достаточна для удовлетворения потребностей любого из нас", — сказал Шевченко.

Он отметил, что Национальный банк и банковская система работают в обычном режиме.

"Банки открываются сегодня и продолжают свою работу с учетом ограничений, которые необходимо обеспечить для того, чтобы жизнь и здоровье людей были обеспечены", — добавил глава нацрегулятора.

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Как сообщалось, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции.