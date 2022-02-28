Пенсии получат все: в Минсоцполитики разъяснили порядок выплат беженцам

Люди, изменившие место жительства в связи с военными действиями в стране, смогут получить пенсии и социальные выплаты через "Ощадбанк".

В Министерстве социальной политики заявили, что пенсии и социальные выплаты получат все украинские граждане, даже сменившие место жительства в связи с военными действиями в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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Для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства в пределах территории Украины и получали социальные выплаты через "Укрпочту", Правительство предусмотрело особый порядок продления этих выплат по новому месту жительства.

Для этого по месту своего пребывания рекомендуется обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону:

пенсионерам – в отделения Пенсионного фонда Украины,

получателям государственной помощи – в органы социальной защиты населения.

При этом даже необязательно выходить из дома: пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выплата пенсии и денежной помощи таким людям будет осуществляться через отделение АО "Ощадбанк" как денежный перевод без открытия счета.

Для получения денег в отделении "Ощадбанка" человеку достаточно предъявить паспорт и справку о присвоении РНОКПП (индивидуального налогового номера).

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