Зеленський подякував учасникам ООН за голосування щодо війни в Україні

За словами глави української держави, ті члени ООН, що проголосували "за", обрали правильний бік історії.

Зеленський висловив подяку ООН за голосування Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з прийняттям абсолютною більшістю голосів вимоги до Росії припинити війну в Україні. 141 держава проголосувала "за", 5 держав висловилися проти, 34 країни утрималися. Про це повідомляють у Twitter Володимира Зеленського.

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"Вітаю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломну війну в Україні. Вдячний усім і кожній державі, які проголосували "за". Ви обрали правильний бік історії", — сказав Зеленський.

[ + – ] Коментар Зеленського щодо голосування в ООН

Проти резолюції ООН, яка вимагає негайного припинення війни в Україні, проголосували п'ять держав: Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Російська Федерація та Сирія.

Раніше Фокус повідомляв, що ООН подала заявку на отримання $1,7 млрд на гуманітарну допомогу Україні. На засіданні ООН учасники покинули залу перед виступом міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.