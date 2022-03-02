UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Российско-украинская война

Зеленский поблагодарил участников ООН за голосование по войне в Украине

8393
Зеленский, голосование, ООН, резолюция, Россия
Зеленский

По словам главы украинского государства, те члены ООН, что проголосовали "за", выбрали правильную сторону истории.

Зеленский высказал слова благодарности ООН за голосование Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций с принятием абсолютным большинством голосов требования к России прекратить войну в Украине. 141 государство проголосовало "за", 5 государств высказались против, 34 страны воздержались. Об этом сообщается в Twitter Владимира Зеленского.

"Приветствую одобрение ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломную войну в Украине. Благодарен всем и каждому государству, которые проголосовали "за". Вы выбрали правильную сторону истории", — сказал Зеленский.

Зеленский, голосование, резолюция, война, Украина, Россия
Комментарий Зеленского по голосованию в ООН

Против резолюции ООН, требующей немедленно прекратить войну в Украине, проголосовали пять государств: Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Российская Федерация и Сирия.

Ранее Фокус сообщал, что ООН подала заявку на получение $1,7 млрд на гуманитарную помощь Украине. На заседании ООН участники покинули зал перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.