Зеленский поблагодарил участников ООН за голосование по войне в Украине

По словам главы украинского государства, те члены ООН, что проголосовали "за", выбрали правильную сторону истории.

Зеленский высказал слова благодарности ООН за голосование Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций с принятием абсолютным большинством голосов требования к России прекратить войну в Украине. 141 государство проголосовало "за", 5 государств высказались против, 34 страны воздержались. Об этом сообщается в Twitter Владимира Зеленского.

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"Приветствую одобрение ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломную войну в Украине. Благодарен всем и каждому государству, которые проголосовали "за". Вы выбрали правильную сторону истории", — сказал Зеленский.

[ + – ] Комментарий Зеленского по голосованию в ООН

Против резолюции ООН, требующей немедленно прекратить войну в Украине, проголосовали пять государств: Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Российская Федерация и Сирия.

Ранее Фокус сообщал, что ООН подала заявку на получение $1,7 млрд на гуманитарную помощь Украине. На заседании ООН участники покинули зал перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.