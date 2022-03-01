На заседании Совета ООН дипломаты покинули зал перед выступлением Лаврова (видео)

Таким образом представители десятка стран решили устроить дипломатическую забастовку из-за вторжения России в Украину.

Во время заседания Совета ООН по правам человека представители десятка стран покинули зал перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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"Совместная дипломатическая забастовка з Министерством иностранных дел Украины. Россия несет полную ответственность за свою агрессивную войну против Украины", — написал министр иностранных дел Дании Йепп Кофод.

Зал также покинула делегация из Грузии, сообщил Шалва Цискарашвили, директор департамента международных организаций МИД Грузии.

Фото демонстрируют, что Сергей Лавров выступал в пустом зале.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Венгрия вслед за другими странами ЕС, в частности странами Балтии, Польшей и Чехией, подержала ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

1 марта стало известно, что Европейский парламент рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС. Выступая перед Европейским парламентом по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за выживание. Но также идет борьба за то, чтобы стать равноправным членом ЕС.