На заседании Совета ООН дипломаты покинули зал перед выступлением Лаврова (видео)
Таким образом представители десятка стран решили устроить дипломатическую забастовку из-за вторжения России в Украину.
Во время заседания Совета ООН по правам человека представители десятка стран покинули зал перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Совместная дипломатическая забастовка з Министерством иностранных дел Украины. Россия несет полную ответственность за свою агрессивную войну против Украины", — написал министр иностранных дел Дании Йепп Кофод.
Зал также покинула делегация из Грузии, сообщил Шалва Цискарашвили, директор департамента международных организаций МИД Грузии.
Фото демонстрируют, что Сергей Лавров выступал в пустом зале.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Венгрия вслед за другими странами ЕС, в частности странами Балтии, Польшей и Чехией, подержала ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
1 марта стало известно, что Европейский парламент рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС. Выступая перед Европейским парламентом по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за выживание. Но также идет борьба за то, чтобы стать равноправным членом ЕС.