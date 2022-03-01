Европейский парламент рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС

По словам главы Европейского совета, заявка на вступление в Евросоюз от Украины легитимна и ее нужно рассмотреть.

"Заявка Украины на вступление в ЕС является легитимной и ее нужно рассмотреть в эти тяжелые времена. Нужно заангажировать Европейскую комиссию, чтобы выработать решение", — заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщает Liga.net.

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Выступая перед Европейским парламентом по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за выживание. Но также идет борьба за то, чтобы стать равноправным членом ЕС.

"С нами Евросоюз будет крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали, что мы такие же, как и вы. Докажите, что и вы с нами", — сказал Зеленский.

"Мы приветствуем заявку Украины на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и будем работать над достижением этой цели", — сказала президент Европейского парламента Роберта Метсола.

По ее словам, Европарламент поддерживает Украину в борьбе за выживание "в этот темный момент нашей истории". На заседании Европарламента присутствуют президент Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Напоминаем, что Венгрия вслед за другими странами ЕС, в частности странами Балтии, Польшей и Чехией, подержала ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Заявку на членство в Европейском союзе президент Украины Владимир Зеленский подписал вчера, 28 февраля.

Фокус также писал о том, что опросы показывают, что две трети жителей Украины видят нашу страну в ЕС и НАТО.