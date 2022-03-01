Європейський парламент розгляне заявку України на вступ до ЄС

За словами голови Європейської ради, заявка на вступ до Євросоюзу від України є легітимною і її потрібно розглянути.

"Заявка України на вступ до ЄС є легітимною і її потрібно розглянути у ці лихоліття. Потрібно заангажувати Європейську комісію, щоб виробити рішення", — заявив голова Євроради Шарль Мішель. Про це повідомляє Liga.net.

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Виступаючи перед Європейським парламентом за допомогою відеозв'язку, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за виживання. Але також точиться боротьба за те, щоб стати рівноправним членом ЄС.

"З нами Євросоюз буде міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели, що ми такі самі, як і ви. Доведіть, що й ви з нами", — сказав Зеленський.

"Ми вітаємо заявку України на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС і працюватимемо над досягненням цієї мети", — сказала президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

За її словами, Європарламент підтримує Україну в боротьбі за виживання "у цей темний момент нашої історії". На засіданні Європарламенту присутні президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Нагадуємо, що Угорщина за іншими країнами ЄС, зокрема країнами Балтії, Польщею і Чехією, потримала прискорений вступ України до Євросоюзу.

Заявку на членство у Європейському союзі президент України Володимир Зеленський підписав учора, 28 лютого.

Фокус також писав про те, що опитування показують, що дві третини українців бачать нашу країну в ЄС і НАТО.