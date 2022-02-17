Вступление в ЕС и НАТО поддерживают две трети украинцев, — опрос "Рейтинга"

Показатели поддержки евроатлантических устремлений Украины оказались самыми высокими за всю ее историю, большинство также поддерживает выход из Минских соглашений в случае признания Россией "ЛНР" и "ДНР".

Социологическая группа "Рейтинг" 16-17 февраля 2022 года провела опрос, поддерживают ли украинцы вступление Украины в НАТО. Положительно ответили 62% опрошенных, в то время как 30% относятся к такой идее отрицательно, сообщает социологическая группа "Рейтинг".

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За последние два месяца уровень поддержки украинцами вступления в Североатлантический Альянс вырос, показатель позитивного восприятия интеграции Украины в НАТО — самый высокий за всю историю. В конце 2021 года вступление в Альянс поддерживали 55-58% опрошенных.

[ + – ] Результаты опроса по НАТО

Вступление в Евросоюз поддержали 68%, не поддержали – 24%. Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг наивысшего истории исследований с 2013 года показателя.

Идея интеграции Украины в западные структуры пользуется большей поддержкой среди респондентов запада и центра страны, в меньшей степени – юга. На востоке количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем количество противников.

По вопросу вступления в ЕС в восточных регионах наблюдается паритет противников и сторонников. За последние несколько лет в возрастных демографических группах наблюдается отсутствие значительных отличий в оценке внешнеполитического вектора Украины.

[ + – ] Результаты опроса по вступлению в ЕС

В электоральных сегментах ощутимо преобладает неприятие вступления Украины в западные структуры среди избирателей партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партии Мураева "Наши". Среди избирателей других политических сил большинство положительно высказываются за вступление Украины как в ЕС, так и в НАТО.

На вопрос, должна ли Украина выйти из Минских соглашений, если Россия признает так называемые ДНР и ЛНР независимыми государствами, положительно ответили 55% опрошенных. 24% – против, 21% – не определились по этому поводу.

За выход из Минских соглашений в указанных условиях выступает относительное большинство населения, независимо от региона проживания и возраста.

Относительное большинство опрошенных избирателей партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Наши" либо против выхода из Минских договоренностей, либо колеблются с ответом.

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