США не будут давить на Украину в вопросе вступления в НАТО, – Белый дом

Украина имеет право на суверенитет, территориальную целостность и свободу определять внешнеполитический курс, заявили американские чиновники.

США не будут давить на Украину и другие страны, чтобы они вступали в НАТО. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 15 февраля, который транслировали в Twitter.

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Все государства имеют право на суверенитет, территориальную целостность и свободу определять внешнеполитический курс, считает Псаки.

"Соединенные Штаты никогда не будут оказывать давление на какую-либо страну, чтобы она присоединялась или не присоединялась к Альянсу. Это зависит от их решения и других членов НАТО", – пояснила она.

Вера в силу в дипломатии

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула отсутствие угроз Украины и Штатов для РФ.

"Мы работаем над тем, чтобы остановить эскалацию и предотвратить войну. Дверь в дипломатию всегда должна быть открыта, мы всегда должны искать возможности для деэскалации", – продолжила она.

По словам Псаки, американская сторона пока не может объявить о новых контактах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

[ + – ] Встреча Путина и Байдена пока не планируется

Напомним, что Байден 15 февраля называл дипломатию лучшим вариантом решения военного кризиса вокруг Украины. По его словам, Штаты будут участвовать в новой войне, если РФ вторгнется в Украину.

Президент США сделал обращение за 4,5 часов до "вторжения России", о котором писали британские таблоиды The Sun и The Mirror со ссылкой на информацию от разведчиков. Атака России должна была начаться в 3:00 ночи 16 февраля с ракетных ударов и продвижения танков.

Украина 15 февраля направила в НАТО запрос о предоставлении помощи на случай "масштабных чрезвычайных ситуаций различного характера". Помощь включала в себя поставку автомобилей, автокранов, средств разминирования, медикаментов, снаряжения для спасателей, спецмашин радиационной и химической разведки и другое оборудование.