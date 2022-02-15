Страна не имеет права силой менять границы соседей, — Байден о вторжении РФ в Украину

По словам американского лидера, ни США, ни Украина не являются угрозами для России, однако в случае наихудшего сценария Москву ждут мощные санкции.

Дипломатия является лучшим путем для урегулирования ситуации вокруг нашей страны, однако США будут осознанно участвовать в новой войне, если Россия осуществит вторжение в Украину. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден, выступая 15 февраля перед журналистами.

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По его словам, с начала эскалации конфликта президент США предупреждал, что Вашингтон готов к любому сценарию событий в Украине.

Джо Байден также приветствует решение Кремля о дипломатическом урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

"Мы не будем жертвовать нашими основными принципами. Любая страна имеет право на суверенность, целостность своих территорий и имеет полную свободу выбирать собственный путь развития и связь с тем или иным государством. Мы будем продолжать консультации и дипломатические переговоры с нашими партнерами", — добавил президент США.

Лидер Белого предупредил, что военная операция против Украины может привести к "невероятным человеческим страданиям". По словам Байдена, аналитики США не подтверждают информацию о том, что Россия отводит свои войска от украинской границы.

"Вторжение, мы считаем, может иметь место. Поэтому я предложил всем американцам на территории Украины покинуть пределы этой страны. Поэтому мы временно перенесли свое посольство из Киева во Львов. Мы очень серьезно рассматриваем планы России, мы поделились нашей информацией об этом вопросе. США не являются угрозой для России, как и Украина не является угрозой. У нас нет планов размещать ракетное вооружение в Украине, а русский народ не является мишенью для НАТО", — продолжил Джо Байден.

В ходе своего выступления американский лидер заверил жителей России, что США не рассматривают их в качестве потенциальных врагов. Вместе с этим, Байден пригрозил России, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Соединенные Штаты будут осознано участвовать в этой войне.

"Если Россия нападет на Украину — это будет война по выбору, или война без причины. Источником нашей решительности и силы являются наши демократические ценности. Речь идет не только об Украине и России, а о свободе и будущем всего мира. Страна не имеет права силой менять границы своих соседей, мы в это верим. Если Россия пойдет по другому пути — мы призовем мир сопротивляться этой агрессии. Мы готовы предъявить мощные санкции. Мы воздержались от ограничений, когда РФ совершила вторжение в Крым, но сейчас готовы применить финансовые институты и повлиять на ключевые виды российской промышленности, если Россия совершит этот шаг", — подчеркнул Джо Байден, выступая перед журналистами.

Президент США напомнил, что Вашингтон в данный момент не отправляет своих военнослужащих в Украину для отражения российской агрессии, но продолжает снабжать Киев вооружением и разведывательными данными. Более того, Джо Байден предупредил, что Штаты продолжат проводить военные учения со своим союзниками.

"Говорю со всей очевидностью. Если произойдет вторжение России — это приведет к серьезным последствиям. Но американский народ понимает, что защита демократии и свободы всегда стоит дорого. Если произойдет худшее — это повлияет на цены на энергоресурсы… Мы не хотим прямой конфронтации с Россией. Но говорю четко, что если РФ нанесет удар, который заденет американцев в Украине, мы будем на это реагировать. Если будут предприняты кибератаки или другие методы войны — мы будем реагировать", — подытожил Джо Байден, обращаясь к американскому народу.

[ + – ] Страна не имеет права силой менять границы соседей, — Байден о вторжении РФ в Украину

Напомним, 15 февраля Белый дом анонсировал выступление президента США Джо Байдена. Американский лидер обратился к обществу за 4,5 часов до "вторжения России", о котором предупреждали британские таблоиды The Sun и The Mirror.

Журналисты, ссылаясь на разведку США, утверждали, что РФ начнет военную интервенцию в Украину в 3:00 ночи 16 февраля, а операция начнется с ракетных ударов по стратегическим объектам.