Нужна подпись РФ: Трамп и Вэнс рассказали о следующем ходе США по перемирию (видео)

Белый дом надеется, что сможет принудить РФ к перемирию, заявили в Белом доме. На сегодня продолжаются телефонные и личные консультации между Москвой и Вашингтоном.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о делегации представителей Белого дома, которые летят в Российскую Федерацию с предложением 30-дневного перемирия. Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что с Кремлем говорят по телефону и лично. Кроме перемирия, Трамп также коснулся знаменательного события, которое произойдет 2 апреля. Заявления главы Белого дома прозвучали во время встречи с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином, которым как раз прибыл в Овальный кабинет. Текстовую трансляцию вело медиа Clash Report в соцсети X (Twitter), а видео — канал The National Desk на YouTube.

Ряд заявлений Трампа прозвучал около 17:50 (по Киеву) 12 марта. Американский президент сообщил о представителях США, которые направляются в РФ, и о том, что Киев уже согласился на прекращение огня и теперь ждут шага Москвы.

"У нас сейчас есть люди, которые едут в Россию. Теперь дело за Россией. У нас есть половина [соглашения о] прекращении огня, и теперь нам нужно, чтобы Россия [его] подписала", — привело медиа слова Трампа.

Более подробно о ситуации высказался Джей Ди Вэнс. Вице-президент заявил, что Белый дом ведет переговоры сразу в двух формах, которые происходят параллельно: с Кремлем общаются по телефону и происходят личные разговоры (кто их ведет, не указано). Также чиновник сказал, что процесс будет продолжаться "в течение следующих нескольких дней".

"Мы считаем, что находимся в очень хорошем месте, когда украинцы согласились на прекращение огня, и мы сейчас посмотрим, сможем ли мы заставить россиян также согласиться на прекращение огня. Мы, безусловно, будем иметь об этом новости, когда узнаем", — сказал Ди Вэнс.

В серии сообщений Clash Repor также говорится о заявлениях Трампа в отношении ЕС. Глава Белого дома заявил, что Европейский Союз вредит США, а затем — о тарифах и о важных событиях 2 апреля.

"Европейский Союз был создан, чтобы воспользоваться преимуществами США. ЕС был очень жестким, и настала наша очередь. 2 апреля будет очень большим днем. Мы будем реагировать на встречные тарифы ЕС", — процитировало медиа.

30-дневное перемирие — детали

Отметим, 11 марта Украина и США договорились о 30-дневном перемирии на российско-украинской войне, которое включает полную тишину на линии фронта. РФ пока отреагировала на договоренность. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ждут представителей Белого дома, которые расскажут обо всех деталях.

Напоминаем, 12 марта народный депутат Роман Костенко рассказал о перемирии и о возможности отмены всеобщей мобилизации. Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, как планируют следить за режимом прекращения огня.