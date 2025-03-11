Переговоры о мире Украины и США: 5 уступок, на которые пойдут стороны в Саудовской Аравии

11 марта в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций Украины и США по мирному урегулированию российско-украинской войны. Возможно ли частичное перемирие, может ли Украина еще использовать "Курский фактор" в переговорах, и возможна ли встреча с россиянами — ответы на эти вопросы Фокусу дал политолог Игорь Чаленко.

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Соединенные Штаты планируют использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к "возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны", — сообщает со ссылкой сразу на двух американских чиновников Reuters. В свою очередь The Financial Times акцентирует на том, что во время переговоров Киев попытается убедить Вашингтон возобновить предоставление разведывательной и военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем и премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом в Джидде 11 марта

Неназванные источники FT, говоря о подготовке к переговорам в Джидде, отметили, что Украина для достижения очерченной цели хочет предложить частичное прекращение огня — в частности, дальнобойных ударов по РФ и боевых действий в Черном море.

Насколько реалистичной в плане практической реализации является соответствующая формула Банковой, поинтересовался Фокус у политолога, главы Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игоря Чаленко.

По информации The Financial Times, Украина для возобновления американской военной помощи хочет предложить частичное прекращение огня. Реалистичен ли такого рода "бартер"?

Во время недавнего выступления на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе Зеленский впервые публично озвучил идею о так называемом ограниченном перемирии. На мой взгляд, это была наглядная фиксация нашей неизменной позиции относительно скорейшего завершения войны. Вместе с тем должны понимать, что продолжительность войны никоим образом не определяется Украиной, а зависит от непосредственных действий агрессора. Очевидно, что позиция Украины относительно ограниченного перемирия уже имеет поддержку европейских стран, в частности Франции, президент которой Эмманюэль Макрон объявлял недавно подобные параметры ограниченного перемирия.

Поэтому, по моему мнению, это вполне реалистичный путь для постепенного приостановления активности на фронте. Впрочем сейчас, когда на нас продолжается наступление практически по всей активной линии фронта, Украина находится в режиме стратегической обороны. Но вопрос того же ограниченного перемирия с одной стороны дает РФ возможность продемонстрировать реальную готовность к завершению войны, с другой — для США за счет технических средств (РЛС, спутникового мониторинга, тяжелых разведывательных дронов) фиксировать нарушения режима прекращения огня с обеих сторон. Это чрезвычайно важно, ведь когда речь идет о полном прекращении огня, проконтролировать все в пределах 1300 км линии фронта объективно невозможно. А вот когда речь идет о небе, море, энергетической инфраструктуре и обмене военнопленными, то, конечно, с точки зрения контроля за выполнением/нарушением обязательств, все выглядит значительно лучше.

Американская сторона в конце концов согласится на украинскую формулу частичного перемирия?

Я думаю, что американцы все же будут требовать остановки всего и сразу и это напрямую связано с распространенными слухами о желании Трампа добиться мира до Пасхи. В то же время Киев, считаю, будет настаивать на ограниченном перемирии, которое в конце концов не ударит по нашей обороноспособности. И в этом смысле очень хорошо, что в состав нашей делегации включены сразу два человека, которые отвечают непосредственно за оборону — Рустем Умеров и Павел Палиса (полковник ВСУ, заместитель руководителя Офиса президента — ред.) Думаю, они аргументированно и комплексно покажут нашим американским партнерам все риски, которые могут возникнуть в рамках всеобъемлющей и полномасштабной остановки огня.

Премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Мохаммед бин Салман Аль Сауд приветствует украинскую делегацию

Как вы считаете, будет ли очерчивать на переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация четкие "красные линии", на пересечение которых в рамках перемирия Киев не пойдет ни при каких обстоятельствах?

Наша задача на самом деле чрезвычайно сложная, ведь с одной стороны должны продемонстрировать приверженность политической воле американцев относительно скорейшего прекращения войны, а с другой — действительно четко очертить наши национальные интересы. Учитывая это, думаю, существуют большие риски, что за закрытыми дверями мы можем повторить полемику вроде той, которую весь мир недавно наблюдал в Овальном кабинете. Поэтому, здесь действительно задача очень сложная, ведь понятно, что каким бы ни был состав американской делегации все ее участники будут действовать в духе трампизма, то есть того культа личности, который выстраивается в США и не будут отходить от параметров, которые озвучивает непосредственно Трамп. Впрочем, достаточно хорошим сигналом является комментарий самого Трампа, озвученный на борту Air Force One о том, что вопрос возобновления предоставления Украине разведданных почти решен. Вот это "почти" и является тем самым пряником перед переговорами украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

В рамках переговоров в Джидде так или иначе будет фигурировать Курская операция? Существует ли риск, что американцы, которые ранее провели переговоры с россиянами, будут настаивать, чтобы Украина в рамках перемирия вывела войска?

Не исключаю этого, но здесь вопрос заключается в том, что мы можем, опираясь на оперативную военную обстановку, выжать по состоянию на сейчас из Курской операции в целом. Вполне понятно, что нам хотелось бы иметь определенную дипломатическую выгоду от героизма Сил обороны Украины, проявленного в рамках Курской операции. Между тем ситуация, которая сложилась там сейчас, является кумулятивным следствием в том числе прекращения предоставления нам со стороны США разведданных, что сделало невозможным использование, например, HIMARS Storm Shedow, F-16, которые поддерживали пребывание нашей группировки в Курской области. Так, Украина делает все, чтобы карта Курщины во время переговоров сыграла в вопросах территориального толка — возвращение взамен ЗАЭС или выход россиян из Харьковской области. Однако из-за действий американцев о прекращении помощи, мы сейчас, к сожалению, теряем этот козырь.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем и премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом в Джидде

Может ли встреча в Джидде пролить свет в туннель непосредственных переговорных контактов Киева и Москвы?

Откровенно говоря, я не очень удивлюсь, если и во время нынешних переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии где-то рядом "нарисуется" часть российской делегации, которая недавно встречалась с американцами в Эр-Рияде. То есть там могут быть различные сюрпризы... Кстати, то, что представитель нашего МИДа господин Тихий заявил, что, мол, не владеет информацией о присутствии российской делегации в Джидде, наводит на определенные мысли. Ну, а учитывая то, что американцы делают все для того, чтобы прямой контакт Украины и РФ состоялся как можно скорее, не исключаю кулуарные договоренности в Джидде 11 марта. Знаете, если бы в составе американской делегации мы увидели бы не Уиткоффа, а Келлога, было бы понятно, что речь идет исключительно о двустороннем диалоге между Киевом и Вашингтоном. Но когда мы видим Рубио, Волца и того же Виткоффа, это означает, что где-то из кустов, возможно, таки будут торчать уши того же Ушакова или Дмитриева.