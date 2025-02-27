"Приманка для завершения войны": как друг Путина подбирается к Маску и Трампу, — Bloomberg

Российский инвестиционный банкир Кирилл Дмитриев показал Дональду Трампу и Илону Маску видео с ракетой SpaceX, которая летит на Марс, рассказали журналисты.

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Кирилл Дмитриев, как новый представитель президента Российской Федерации на мирных переговорах, сделал первые публичные шаги на пути к завершению войны в интересах россиян. С этой целью он опубликовал серию сообщений, в которых рассказал о выгодности сотрудничества с Кремлем для президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Об активности Дмитриева рассказало издание Bloomberg.

Издание обратило внимание на появление Дмитриева, бывшего инвестиционного банкира Goldman Sachs Group Inc., в соцсети X, в которой он не написал ни одного слова за последние 12 лет. Первые два сообщения появились 24 февраля 2025 года, на третью годовщину вторжения РФ в Украину. Россиянин опубликовал еще два сообщения. В первом — воображаемое шоу дронов, которое показывает полет на Марс космической ракеты SpaceX Илона Маска, а пилоты — из США, РФ и Саудовской Аравии. В следующем — репост Дональда Трампа из соцсети True Social. Также Дмитриев написал, что надеется на экономическое сотрудничество россиян и американцев, чтобы стабилизировать мировую экономику. Такие активности представителя Кремля в Bloomberg назвали гамбитом, целью которого является предложение выгодных деловых сделок Маску и Трампу, говорится в статье.

Мирные переговоры — роль Дмитриева

Журналисты пообщались с несколькими источниками относительно Дмитриева. Один из анонимных собеседников объяснил, что к банкиру обратились после того, как увидели интерес Трампа к редкоземельным металлам. Дмитриеву позволили "сиять" и развивать деловые отношения. Другой источник — российский политолог Екатерина Шульман: она заявила, что в Кремле хотят сыграть на прагматизме президента США.

"Россия ищет способы использовать то, что она считает "прагматизмом" Трампа, и чтобы проверить, сработает ли коммерческий подход к бизнесменам в его команде", — привели журналисты слова Шульман.

Еще одна собеседница, Мария Снегова из Центра стратегических и международных исследований, заявила, что действия Кремля похожи на стандартную стратегию КГБ при вербовке. Имеется в виду, что спецслужбы "отзеркаливают" интересы и поведение фигурантов, чтобы привлечь их на свою сторону. В статье также перечислили предыдущие активности Дмитриева: он продвигал российскую вакцину Covid-19 Sputnik, поддерживал Саудовскую Аравию во время скандала с убийством обозревателя Джамаля Хашогги и даже получил орден от принца.

Bloomberg подытожило, что задача Дмитриева — заставить президента США и Маска подключиться к "крупным деловым сделкам" и использовать это как "приманку для прекращения войны в Украине на выгодных для Кремля условиях".

Детали контактов США и РФ

Отметим, первое упоминание о Кирилле Дмитриеве в контексте переговоров появилось в феврале 2025 года. О мужчине по имени "Кирилл" вспомнил представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, когда прибыл в Москву забрать осужденного за наркотики американца. Следующее появление россиянина состоялось 18 февраля в Эр-Рияде: он был членом делегации РФ на первой встрече с представителями США после начала вторжения. Расследователи выяснили, что Дмитриев, кроме того, что является инвестиционным банкиром, связан с женщиной, которую считают дочерью Владимира Путина.

Напоминаем, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский летит в США, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах. Тем временем в Стамбуле завершилась вторая встреча делегаций США и РФ: СМИ рассказали о деталях.