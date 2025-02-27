"Приманка для завершення війни": як друг Путіна підбирається до Маска і Трампа, — Bloomberg

Російський інвестиційний банкір Кирило Дмитрієв показав Дональду Трампу та Ілону Маску відео з ракетою SpaceX, яка летить на Марс, розповіли журналісти.

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Кирило Дмитрієв, як новий представник президента Російської Федерації на мирних переговорах, зробив перші публічні кроки на шляху до завершення війни в інтересах росіян. З цією метою він опублікував серію дописів, в яких розповів про вигідність співпраці з Кремлем для президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска. Про активність Дмитрієва розповіло видання Bloomberg.

Видання звернуло увагу на появу Дмитрієва, колишнього інвестиційного банкіра Goldman Sachs Group Inc., у соцмережі X, в якій він не написав жодного слова протягом останніх 12 років. Перші два дописи з'явилися 24 лютого 2025 року, на третю річницю вторгнення РФ в Україну. Росіянин опублікував ще два повідомлення. У першому — уявне шоу дронів, яке показує політ на Марс космічної ракети SpaceX Ілона Маска, а пілоти — з США, РФ та Саудівської Аравії. У наступному — репост Дональда Трампа з соцмережі True Social. Також Дмитрієв написав, що сподівається на економічну співпрацю росіян та американців, щоб стабілізувати світову економіку. Такі активності представника Кремля в Bloomberg назвали гамбітом, метою якого є пропозиція вигідних ділових угод Маску та Трампу, ідеться у статті.

Мирні переговори — роль Дмитрієва

Журналісти поспілкувались щодо Дмитрієва з кількома джерелами. Один з анонімних співрозмовників пояснив, що до банкіра звернулись після того, як побачили інтерес Трампа до рідкісноземельних металів. Дмитрієву дозволили "сяяти" і розвивати ділові відносини. Інше джерело — російська політологиня Катерина Шульман: вона заявила, що у Кремлі хочуть зіграти на прагматизмі президента США.

"Росія шукає способи використати те, що вона вважає "прагматизмом" Трампа, і щоб перевірити, чи спрацює комерційний підхід до бізнесменів в його команді", — навели журналісти слова Шульман.

Ще одна співрозмовниця, Марія Снєгова з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, заявила, що дії Кремля схожі на стандартну стратегію КДБ під час вербування. Мається на увазі, що спецслужби "віддзеркалюють" інтереси та поведінку фігурантів, щоб привернути їх на свій бік. У статті також перелічили попередні активності Дмитрієва: він просував російську вакцину Covid-19 Sputnik, підтримував Саудівську Аравію під час скандалу з убивством оглядача Джамаля Хашоггі і навіть отримав орден від принца.

Bloomberg підсумувало, що завдання Дмитрієва — примусити президента США та Маска підключитись до "великих ділових угод" та використати це як "приманку для припинення війни в Україні на вигідних для Кремля умовах".

Деталі контактів США та РФ

Зазначимо, перша згадка про Кирила Дмитрієва у контексті переговорів з'явилась в лютому 2025 року. Про чоловіка на ім'я "Кирило" згадав представник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф, коли прибув у Москву забрати засудженого за наркотики американця. Наступна поява росіянина відбулась 18 лютого в Ер-Ріяді: він був членом делегації РФ на першій зустрічі з представниками США після початку вторгнення. Розслідувачі з'ясували, що Дмитрієв, крім того, що є інвестиційним банкіром, пов'язаний з жінкою, яку вважають дочкою Володимира Путіна.

Нагадуємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський летить до США, щоб підписати угоду про рідкісноземельні метали. Тим часом у Стамбулі завершилась друга зустріч делегацій США та РФ: ЗМІ розповіли про деталі.