Зеленський вилетів до США: дорогою відвідає Ірландію, — The Guardian

За даними видання, президент України зустрінеться в аеропорту Шеннон із прем'єр-міністром Майклом Мартіном.

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Президент України Володимир Зеленський прямує до США, щоб укласти спірну угоду зі своїм американським колегою Дональдом Трампом щодо рідкоземельних мінералів. Однак дорогою до США він зробить зупинку в Ірландії. Про це пише The Guardian.

В аеропорту Шеннон Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Майклом Мартіном, який скасував поїздку в Белфаст.

Державний міністр Ірландії з європейських справ і оборони Томас Бірн заявив на конференції, присвяченій ролі Ради Європи у встановленні міцного миру в Україні, що "без Європи не може бути нічого про Європу".

"Разом із нашими партнерами по ЄС Ірландія продовжить нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого і міцного миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та ґрунтується на повазі принципів Статуту ООН і міжнародного права. І ми знаємо, що для того, щоб будь-яка мирна угода була міцною, в її основі мають лежати справедливість і відповідальність", — зазначив Бірн.

А заступник посла України в Ірландії Дмитро Щедрін заявив, що "моральний обов'язок полягає в тому, щоб злочин агресії не залишився безкарним".

Він виступив із промовою буквально за кілька хвилин після того, як було оголошено, що Володимир Зеленський прямує до США і зробить зупинку в ірландському аеропорту Шеннон для зустрічі з прем'єр-міністром Майклом Мартіном.

"Останні події у світі призводять до фрагментації різних міжнародних партнерств. Єдність міжнародного співтовариства має вирішальне значення для забезпечення того, щоб мир і справедливість зрештою восторжествували", — сказав він.

Він заявив, що "одним із найнагальніших пріоритетів" після потенційного припинення вогню або укладення мирної угоди є створення "спеціального трибуналу щодо злочину агресії".

Зазначається, що європейські органи правосуддя вже розробили процес збору доказів військових злочинів і агресії, включно із сексуальним насильством, викраденням дітей і переміщенням мирних жителів в Україні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Володимир Зеленський не має наміру підписувати угоду зі США про корисні копалини, яка буде наступною після схваленої Кабінетом міністрів рамкової угоди, якщо до неї не внесуть ширші гарантії безпеки