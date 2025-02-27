Зеленский вылетел в США: по пути посетит Ирландию, —The Guardian

По данным издания, президент Украины встретится в аэропорту Шеннон с премьер-министром Майклом Мартином.

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Президент Украины Владимир Зеленский направляется в США, чтобы заключить спорную сделку со своим американским коллегой Дональдом Трампом по редкоземельным минералам. Однако по пути в США он сделает остановку в Ирландии. Об этом пишет The Guardian.

В аэропорту Шеннон Зеленский встретится с премьер-министром Майклом Мартином, который отменил поездку в Белфаст.

Государственный министр Ирландии по европейским делам и обороне Томас Бирн заявил на конференции, посвященной роли Совета Европы в установлении прочного мира в Украине, что "без Европы не может быть ничего о Европе".

"Вместе с нашими партнерами по ЕС Ирландия продолжит наращивать глобальную поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на условиях Украины, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и основан на уважении принципов Устава ООН и международного права. И мы знаем, что для того, чтобы любое мирное соглашение было прочным, в его основе должны лежать справедливость и ответственность", — отметил Бирн.

А заместитель посла Украины в Ирландии Дмитрий Щедрин заявил, что "моральный долг состоит в том, чтобы преступление агрессии не осталось безнаказанным".

Он выступил с речью буквально через несколько минут после того, как было объявлено, что Владимир Зеленский направляется в США и сделает остановку в ирландском аэропорту Шеннон для встречи с премьер-министром Майклом Мартином.

"Последние события в мире приводят к фрагментации различных международных партнерств. Единство международного сообщества имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы мир и справедливость в конечном итоге восторжествовали", — сказал он.

Он заявил, что "одним из самых неотложных приоритетов" после потенциального прекращения огня или заключения мирного соглашения является создание "специального трибунала по преступлению агрессии".

Отмечается, что европейские органы правосудия уже разработали процесс сбора доказательств военных преступлений и агрессии, включая сексуальное насилие, похищение детей и перемещение мирных жителей в Украине.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Владимир Зеленский не намерен подписывать соглашение с США о полезных ископаемых, которое будет следующим после одобренного Кабинетом министров рамочного соглашения, если в него не внесут более широкие гарантии безопасности