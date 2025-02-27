Макрон вплинув: Трамп хотів скасувати зустріч із Зеленським, але його вмовили

За словами джерел каналу BFMTV, Білий дім рекомендував Володимиру Зеленському не прилітати до США. В останній момент Дональд Трамп передумав і тепер готується до палкого обміну думками.

Related video

Президент США Дональд Трамп 26 лютого хотів скасувати візит українського колеги Володимира Зеленського до Вашингтона. Однак втрутився президент Франції Еммануель Макрон, повідомили дипломатичні джерела телеканала BFMTV.

Зеленський у середу отримав від Білого дому рекомендацію не прилітати до США. Тоді президент України зателефонував Макрону, а той — Трампу і попросив його прийняти Зеленського під особисту гарантію.

Через деякий час Трамп погодився і зрештою сам оголосив, що прийме українського лідера в Білому домі.

Мирні переговори щодо України набирають обертів, тому обмін думками у Вашингтоні буде напруженими. Трамп називав Зеленського "диктатором" і звинувачував його в розв'язанні війни з Росією, нагадав телеканал.

Нагадаємо, Франція, як і США, хоче отримати доступ до критично важливих корисних копалин України. Париж керується принципами забезпечення ресурсами свого оборонного сектора і розвитку озброєнь.

Фокус уже писав, що адміністрація Трампа припинить понад 90% контрактів агентства USAID з надання іноземної допомоги. Загалом скасовується 5800 із 6200 багаторічних контрактів.