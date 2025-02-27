Адміністрація Трампа скорочує 90% контрактів USAID на іноземну допомогу, — Associated Press

Загальна сума заморожених Вашингтоном договорів становить понад 60 млрд доларів. Гроші платників податків збираються використовувати більш розумно.

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Адміністрація Трампа припиняє понад 90% контрактів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Держдепу на надання іноземної допомоги, скоротивши загальну суму американської допомоги по всьому світу на 60 мільярдів доларів. Про це пише Associated Press із посиланням на внутрішню службову записку виконавчого офісу глави держави та документи щодо одного з федеральних позовів.

Розкриття цієї інформації, зазначають в агентстві, дає уявлення про масштаби відмови адміністрації від допомоги США за кордоном, а також про десятиліття американської політики, згідно з якою іноземна допомога відповідала інтересам Вашингтона завдяки стабілізації інших країн та економік і створенню альянсів.

У документі йдеться, що чиновники планують внести додаткові зміни в те, як USAID і Державний департамент надають іноземну допомогу, щоб "розумно використовувати гроші платників податків для просування американських інтересів".

Загалом адміністрація Трампа заявила, що скасує 5800 із 6200 багаторічних контрактів USAID, скоротивши їх на $54 млрд. Крім того, ще 4100 із 9100 грантів Держдепартаменту буде скасовано, скоротивши їх на $4,4 млрд.

Associated Press звертає увагу, що рішення на припинення 90% контрактів було ухвалено після постанови суду, який наказав зняти заборону на фінансування іноземної допомоги до опівночі 26 лютого.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп назвав USAID "шахрайським", надзвичайно корумпованим агентством і закликав закрити його.

На сайті Білого дому 4 лютого опублікували перелік витрат USAID. В опублікованому списку були, зокрема, фінансування туризму в Єгипті, "трансгендерний комікс" у Перу та електромобілі для В'єтнаму.