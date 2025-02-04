Туризм у Єгипті та "трансгендерний комікс" у Перу: Білий дім розповів, на що USAID витрачало гроші

В адміністрації Дональда Трампа заявили, що Агентство США з міжнародного розвитку займалося "марнотратством і зловживаннями".

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У Білому домі розповіли, на що USAID, Агентство США з міжнародного розвитку, "десятиліттями" витрачало гроші. В адміністрації 47-го президента США Дональда Трампа заявили, що USAID перекачувало величезні суми грошей на "сміховинні" проєкти "закоренілих бюрократів". Приклади витрат опубліковані на сайті Білого дому з посиланнями на матеріали USAID і ЗМІ, які повідомляли про витрати.

У Білому домі наголошують, що USAID не підзвітне платникам податків і ось кілька прикладів витрат і зловживань:

1,5 мільйона доларів на "просування рівності та інклюзивності в робочих колективах і ділових спільнотах Сербії";

70 000 доларів на постановку "мюзиклу DEI (абревіатура трьох слів: diversity, equity, inclusion, або "різноманітність, рівність та інклюзивність" — ред.)" в Ірландії;

2,5 мільйона доларів на електромобілі для В'єтнаму;

47 000 доларів на "трансгендерну оперу" в Колумбії;

32 000 доларів за "трансгендерний комікс" у Перу;

2 мільйони доларів на зміну статі та "ЛГБТ-активізм" у Гватемалі;

6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті.

Також наголошується, що сотні тисяч доларів були виділені для неназваної некомерційної організації, пов'язаної "з визнаними терористичними організаціями" — навіть після того, як генеральний інспектор почав розслідування.

Мільйони доларів, як зазначено на сайті, було перераховано на користь EcoHealth Alliance, який брав участь у дослідженнях у лабораторії Уханя.

"Сотні тисяч порцій їжі було відправлено бойовикам "Аль-Каїди" в Сирії", — стверджується на сайті з посиланням на матеріал минулого року від Washington Times, де розповідається, що Махмуд Аль Хафьян, який керував сирійським підрозділом організації USAID, привласнив близько 10 мільйонів доларів із продуктів харчування, які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку. Передбачалося, що їжу буде відправлено біженцям громадянської війни в Сирії. Але Аль Хафьян дозволив членам "Фронту Нусра", терористичної організації, пов'язаної з "Аль-Каїдою", забрати їжу, заявили американські слідчі.

Також зазначається, що USAID фінансував друк "персоналізованих" контрацептивів і засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються

А сотні мільйонів доларів були спрямовані на фінансування "іригаційних каналів, сільськогосподарського обладнання та навіть добрив, які використовуються для підтримки безпрецедентного вирощування маку і виробництва героїну в Афганістані", що приносить користь Талібану.

"Список буквально можна продовжувати і продовжувати — і все це відбувається вже десятиліттями. За президента Трампа марнотратству, шахрайству і зловживанням настав кінець", — резюмується на сайті.

Нагадаємо, 3 лютого Ілон Маск, який очолює ініціативу Дональда Трампа зі скорочення федерального уряду, заявив про намір закрити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), назвавши його "таким, що не підлягає відновленню". А 1 лютого обізнані джерела в Білому домі заявляли, що в адміністрації Трампа розглядають можливість включення USAID до Держдепартаменту. Ще п'ять чиновників сказали, що не знають про конкретні плани, однак незалежність агентства перебуває під загрозою.