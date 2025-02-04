Туризм в Египте и "трансгендерный комикс" в Перу: Белый дом рассказал, на что USAID тратило деньги

В администрации Дональда Трампа заявили, что Агентство США по международному развитию занималось "расточительством и злоупотреблениями".

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В Белом доме рассказали, на что USAID, Агентство США по международному развитию, "десятилетиями" тратило деньги. В администрации 47-го президента США Дональда Трампа заявили, что USAID перекачивало огромные суммы денег на "смехотворные" проекты "закоренелых бюрократов". Примеры расходов опубликованы на сайте Белого дома со ссылками на материалы USAID и СМИ, которые сообщали о расходах.

В Белом доме отмечают, что USAID не подотчетно налогоплательщикам и вот несколько примеров расходов и злоупотреблений:

1,5 миллиона долларов на "продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии";

70 000 долларов на постановку "мюзикла DEI (аббревиатура трех слов: diversity, equity, inclusion, или "разнообразие, равенство и инклюзивность" — ред.)" в Ирландии;

2,5 миллиона долларов на электромобили для Вьетнама;

47 000 долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии;

32 000 долларов за "трансгендерный комикс" в Перу;

2 миллиона долларов на смену пола и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале;

6 миллионов долларов на финансирование туризма в Египте.

Также отмечается, что сотни тысяч долларов были выделены для неназванной некоммерческой организации, связанной "с признанными террористическими организациями" — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование.

Миллионы долларов, как указано на сайте, были перечислены в пользу EcoHealth Alliance, который участвовал в исследованиях в лаборатории Уханя.

"Сотни тысяч порций еды были отправлены боевикам "Аль-Каиды" в Сирии", — утверждается на сайте со ссылкой на материал прошлого года от Washington Times, где рассказывается, что Махмуд Аль Хафьян, руководивший сирийским подразделением организации USAID, присвоил около 10 миллионов долларов из продуктов питания, финансируемых Агентством США по международному развитию. Предполагалось, что еда будет отправлена ​​беженцам гражданской войны в Сирии. Но Аль Хафьян позволил членам "Фронта Нусра", террористической организации, связанной с "Аль-Каидой", забрать еду, заявили американские следователи.

Также отмечается, что USAID финансировал печать "персонализированных" контрацептивов и средств контроля рождаемости в развивающихся странах

А сотни миллионов долларов были направлены на финансирование "ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, используемых для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане", что приносит пользу Талибану

"Список буквально можно продолжать и продолжать — и все это происходит уже десятилетиями. При президенте Трампе расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям наступил конец", — резюмируется на сайте.

Напомним, 3 февраля Илон Маск, возглавляющий инициативу Дональда Трампа по сокращению федерального правительства, заявил о намерении закрыть Агентство США по международному развитию (USAID), назвав его "не подлежащим восстановлению". А 1 февраля осведомленные источники в Белом доме заявляли, что в администрации Трампа рассматривают возможность включения USAID в Госдепартамент. Еще пять чиновников сказали, что не знают о конкретных планах, однако независимость агентства находится под угрозой.