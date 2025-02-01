Больше никаких грантов: Трамп может вообще закрыть агентство USAID, — Politico

По словам помощника конгрессмена-демократа, действия администрации президента США направленны на маргинализацию USAID.

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Президент США Дональд Трамп некоторыми из своих недавних шагов поставил под угрозу деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) и, возможно, находится на пути к его маргинализации или закрытию. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Двое осведомленных источников издания заявили, что в администрации Трампа рассматривают возможность включения USAID в Госдепартамент. Еще пять чиновников сказали, что не знают о конкретных планах, однако независимость агентства находится под угрозой.

Представитель USAID отрицает, что администрация Трампа намерена включить агентство в состав Госдепартамента. При этом журналисты отметили, что уже предпринятые шаги, вероятно, приведут к появлению более слабой версии USAID, не способной определять собственную повестку дня.

"Если рассматривать действия в совокупности, то в итоге складывается картина, направленная на маргинализацию USAID", — сказал журналистам помощник конгрессмена-демократа на условиях анонимности.

В свою очередь бывший сотрудник USAID отметил, что в политических кругах многие задаются вопросом, не выступает ли USAID "в качестве испытательного образца того, как администрация будет уничтожать другие американские агентства".

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USAID доставляет помощь в зоны конфликтов и помогает развивающимся странам в различных сферах, от поставок лекарств до обучения сельскому хозяйству. Чиновники и аналитики опасаются, что изменения в USAID могут подорвать не только масштабную гуманитарную работу, но и репутацию США, конкурирующих с такими странами как Китай.

"Это отдельное агентство не просто так. Это профессионалы, которые знают, как выполнять свою работу и ежедневно оказывать жизненно важную помощь, и они лучше всего подходят для этого. Так что с нашей точки зрения, это огромная проблема, и мы будем готовы с ней бороться", — заявил помощник конгрессмена-демократа.

При этом в издании отметили, что в 2017 году первая администрация Трампа уже разработала планы по объединению USAID с Госдепом США, однако они так и не были реализованы из-за двухпартийной оппозиции.

Напомним, 26 января стало известно, что USAID в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них. Это произошло после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Позже, 29 января, в комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики заявили, что Украина начала консультации с европейскими коллегами на парламентском уровне о возможности временного замещения американской помощи в связи с приостановлением финансирования USAID.