Більше жодних грантів: Трамп може взагалі закрити агентство USAID, — Politico

За словами помічника конгресмена-демократа, дії адміністрації президента США спрямовані на маргіналізацію USAID.

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Президент США Дональд Трамп деякими зі своїх недавніх кроків поставив під загрозу діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і, можливо, перебуває на шляху до його маргіналізації або закриття. Про це пише Politico з посиланням на свої джерела.

Двоє обізнаних джерел видання заявили, що в адміністрації Трампа розглядають можливість включення USAID до Держдепартаменту. Ще п'ять чиновників сказали, що не знають про конкретні плани, однак незалежність агентства перебуває під загрозою.

Представник USAID заперечує, що адміністрація Трампа має намір включити агентство до складу Держдепартаменту. При цьому журналісти зазначили, що вже зроблені кроки, ймовірно, призведуть до появи слабшої версії USAID, не здатної визначати власний порядок денний.

"Якщо розглядати дії в сукупності, то в підсумку складається картина, спрямована на маргіналізацію USAID", — сказав журналістам помічник конгресмена-демократа на умовах анонімності.

Зі свого боку колишній співробітник USAID зазначив, що в політичних колах багато хто ставить собі питання, чи не виступає USAID "як випробувальний зразок того, як адміністрація знищуватиме інші американські агентства".

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USAID доставляє допомогу в зони конфліктів і допомагає країнам, що розвиваються, у різних сферах, від поставок ліків до навчання сільському господарству. Урядовці та аналітики побоюються, що зміни в USAID можуть підірвати не тільки масштабну гуманітарну роботу, а й репутацію США, які конкурують з такими країнами як Китай.

"Це окреме агентство не просто так. Це професіонали, які знають, як виконувати свою роботу і щодня надавати життєво важливу допомогу, і вони найкраще підходять для цього. Тож з нашої точки зору, це величезна проблема, і ми будемо готові з нею боротися", — заявив помічник конгресмена-демократа.

Водночас у виданні зазначили, що 2017 року перша адміністрація Трампа вже розробила плани щодо об'єднання USAID із Держдепом США, однак вони так і не були реалізовані через двопартійну опозицію.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що USAID в Україні отримало наказ призупинити всі проєкти та витрати на них. Це сталося після розпорядження Держдепу США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Пізніше, 29 січня, у комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявили, що Україна почала консультації з європейськими колегами на парламентському рівні щодо можливості тимчасового заміщення американської допомоги у зв'язку з призупиненням фінансування USAID.