USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов, — СМИ

USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

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Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них. Это произошло после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. Об этом пишет"Суспільне" со ссылкой на одного из работников офиса USAID в Киеве.

По его словам, каких-то детальных инструкций по этому поводу они не получили, в частности, работники (USAID в Украине не знают, как будет реализовываться директива и будут ли исключения.

В пресс-службе USAID журналистов с вопросами о работе американского агентства направляют со всеми вопросами в Госдеп США.

Справка: независимое агентство федерального правительства США. Отвечает за невоенную помощь США другим странам. В основные направления работы Агентства входят поддержка торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренная гуманитарная помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержка демократии в более чем 100 странах мира.

USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

В целом украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

Напомним, что 25 января сообщалось, что США останавливает глобальные программы по разминированию. Это заявление последовало за комментариями госсекретаря Марко Рубио, когда он заявил, что внешняя политика США будет сосредоточена на продвижении их национальных интересов.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Соединенные Штаты за время войны одобрили 177 млрд долларов для Украины. Однако Киев не увидел даже половины из этих денег.