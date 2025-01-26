USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів, — ЗМІ

USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

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Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталося після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Про це пише "Суспільне" з посиланням на одного із працівників офісу USAID у Києві.

За його словами, якихось детальних інструкцій щодо цього вони не отримали, зокрема, працівники (USAID в Україні не знають, як буде реалізовуватися директива та чи будуть виключення.

У пресслужбі USAID журналістів з питаннями щодо роботи американської агенції скеровують з усіма питаннями до Держдепу США.

Довідка: незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. До основних напрямів роботи Агентства входять підтримка торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрена гуманітарна допомога, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримка демократії в понад 100 країнах світу.

USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Загалом українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

Нагадаємо, що 25 січня повідомлялося, що США зупиняє глобальні програми з розмінування. Ця заява послідувала за коментарями держсекретаря Марко Рубіо, коли він заявив, що зовнішня політика США буде зосереджена на просуванні їхніх національних інтересів.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Сполучені Штати за час війни схвалили 177 млрд доларів для України. Однак Київ не побачив навіть половини з цих грошей.