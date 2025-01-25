США зупиняє глобальні програми з розмінування, — NYT

Несподівана зупинка програм з вилучення та знищення озброєнь стала продовженням низки різких змін у політиці, пов'язаній зі зброєю, відтоді, як Трамп уперше вступив на посаду 2017 року.

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Управління Держдепартаменту США, що фінансує розмінування боєприпасів, які не розірвалися, у всьому світі, звернулося до організацій з гуманітарного розмінування, що фінансуються департаментом, із проханням "негайно припинити операції". Про це пише The New York Times.

В електронному листі, надісланому Карен Р. Чендлер, главою Управління Держдепартаменту з вилучення та скорочення озброєнь, ідеться про те, що призупинення "відповідає указу президента про переоцінку та реорганізацію іноземної допомоги Сполученими Штатами".

Чиновники, які займаються фінансовими грантами для некомерційних груп із розмінування, нададуть подальші вказівки в понеділок, ідеться в електронному листі Чендлер.

Ця заява послідувала за коментарями держсекретаря Марко Рубіо, зробленими ним у перший робочий день у вівторок, коли він заявив, що повне припинення іноземної допомоги було покликане "гарантувати, що наша зовнішня політика буде зосереджена на одному — просуванні наших національних інтересів".

Рубіо заявив, що ці інтереси були "чітко визначені" під час передвиборчої кампанії президента Трампа як "все, що робить нас сильнішими, безпечнішими або більш процвітаючими".

Незрозуміло, чи розуміють Рубіо або президент, що наявність боєприпасів, які не розірвалися, також загрожує життю американців, враховуючи, що американські війська часто гинуть або отримують поранення від небезпечних боєприпасів на полі бою, таких як нерозірвані суббоєприпаси касетної зброї. Такі боєприпаси вбили стільки ж наземних військ США під час війни в Перській затоці 1991 року, скільки було втрачено від вогню противника.

В останньому щорічному звіті Держдепартаменту про його глобальні зусилля зі знищення боєприпасів, що не розірвалися, один із чиновників написав, що програма, припинена адміністрацією Трампа, "зміцнює продовольчу безпеку, допомагаючи відроджувати сільськогосподарські угіддя" в таких країнах, як Шрі-Ланка та В'єтнам, і послався на значне забруднення в Україні, де війна з Росією "усіяла величезні ділянки країни наземними мінами, боєприпасами, що не розірвалися, і саморобними вибуховими пристроями".

"Очищення сільськогосподарських земель України від мін безпосередньо пов'язане з глобальною продовольчою безпекою і є передумовою для відновлення України", — написав урядовець, додавши, що робота департаменту в інших місцях була спрямована на надання допомоги переміщеним особам і біженцям у безпечному поверненні додому і сприяла економічній безпеці та процвітанню.

У доповіді стверджується, що Сполучені Штати є "головним прихильником знищення звичайних озброєнь у світі" і з 1993 року надали майже 5,1 млрд доларів США як допомогу більш ніж 125 країнам для очищення територій від боєприпасів, що не розірвалися.

Менш ніж за рік після першої інавгурації пана Трампа міністр оборони Джеймс Н. Меттіс наказав своєму заступнику Патріку М. Шанахану скасувати давню політику щодо касетної зброї лише за кілька місяців до того, як вона назавжди зникла б з арсеналу Пентагону, а пан Шанахан пізніше назвав загрозу з боку Північної Кореї причиною її збереження.

Президент Джозеф Р. Байден-молодший так і не скасував цю зміну політики за чотири роки свого перебування при владі та відправив в Україну застарілі ракети ATACMS з касетними боєголовками і 155-міліметрові артилерійські снаряди DPICM для використання проти російських і північнокорейських військ.

У 2020 році Міністерство оборони під керівництвом пана Трампа скасувало ще одну давню політику, яка обмежувала Пентагон у використанні протипіхотних наземних мін за межами Корейського півострова від 1996 року, ухвалену президентом Біллом Клінтоном.

Адміністрація Байдена змінила курс цієї політики в червні 2022 року, по суті, відновивши позицію епохи Клінтона, але потім серйозно її підірвавши, поставивши Україні в листопаді 2024 року 155-міліметрові артилерійські снаряди, що скидають "нестійкі" протипіхотні міни.

Довгострокові наслідки прохання Чендлер для численних гуманітарних організацій з розмінування, що фінансуються її офісом, незрозумілі.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Сполучені Штати за час війни схвалили 177 млрд доларів для України. Однак Київ не побачив навіть половини з цих грошей.