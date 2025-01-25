США останавливает глобальные программы по разминированию, - NYT

Неожиданная остановка программ по изъятию и уничтожению вооружений стала продолжением череды резких перемен в политике, связанной с оружием, с тех пор, как Трамп впервые вступил в должность в 2017 году.

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Управление Госдепартамента США, финансирующее разминирование неразорвавшихся боеприпасов по всему миру, обратилось к финансируемым департаментом организациям по гуманитарному разминированию с просьбой "немедленно прекратить операции". Об этом пишет The New York Times.

В электронном письме, отправленном Карен Р. Чендлер , главой Управления Госдепартамента по изъятию и сокращению вооружений, говорится, что приостановка "соответствует указу президента о переоценке и реорганизации иностранной помощи Соединенными Штатами".

Чиновники, которые занимаются финансовыми грантами для некоммерческих групп по разминированию, предоставят дальнейшие указания в понедельник, говорится в электронном письме Чендлер.

Это заявление последовало за комментариями госсекретаря Марко Рубио, сделанными им в первый рабочий день во вторник, когда он заявил, что полное прекращение иностранной помощи было призвано "гарантировать, что наша внешняя политика будет сосредоточена на одном — продвижении наших национальных интересов".

Рубио заявил, что эти интересы были "четко определены" в ходе предвыборной кампании президента Трампа как "все, что делает нас сильнее, безопаснее или более процветающими".

Неясно, понимают ли Рубио или президент, что наличие неразорвавшихся боеприпасов также угрожает жизням американцев, учитывая, что американские войска часто гибнут или получают ранения от опасных боеприпасов на поле боя, таких как неразорвавшиеся суббоеприпасы кассетного оружия. Такие боеприпасы убили столько же наземных войск США во время войны в Персидском заливе 1991 года, сколько было потеряно от огня противника.

В последнем ежегодном отчете Госдепартамента о его глобальных усилиях по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов один из чиновников написал, что программа, приостановленная администрацией Трампа, "укрепляет продовольственную безопасность, помогая возрождать сельскохозяйственные угодья" в таких странах, как Шри-Ланка и Вьетнам, и сослался на обширное загрязнение на Украине, где война с Россией "усеяла огромные участки страны наземными минами, неразорвавшимися боеприпасами и самодельными взрывными устройствами".

"Очистка сельскохозяйственных земель Украины от мин напрямую связана с глобальной продовольственной безопасностью и является предпосылкой для восстановления Украины", — написал чиновник, добавив, что работа департамента в других местах была направлена ​​на оказание помощи перемещенным лицам и беженцам в безопасном возвращении домой и содействовала экономической безопасности и процветанию.

В докладе утверждается, что Соединенные Штаты являются "главным сторонником уничтожения обычных вооружений в мире" и с 1993 года предоставили почти 5,1 млрд долларов США в качестве помощи более чем 125 странам для очистки территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Менее чем через год после первой инаугурации г-на Трампа министр обороны Джеймс Н. Мэттис приказал своему заместителю Патрику М. Шанахану отменить давнюю политику в отношении кассетного оружия всего за несколько месяцев до того, как оно навсегда исчезло бы из арсенала Пентагона, а г-н Шанахан позже назвал угрозу со стороны Северной Кореи причиной его сохранения.

Президент Джозеф Р. Байден-младший так и не отменил это изменение политики за четыре года своего пребывания у власти и отправил на Украину устаревшие ракеты ATACMS с кассетными боеголовками и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды DPICM для использования против российских и северокорейских войск.

В 2020 году Министерство обороны под руководством г-на Трампа отменило еще одну давнюю политику , которая ограничивала Пентагон в использовании противопехотных наземных мин за пределами Корейского полуострова с 1996 года, принятую президентом Биллом Клинтоном.

Администрация Байдена изменила курс этой политики в июне 2022 года , по сути, восстановив позицию эпохи Клинтона, но затем серьезно ее подорвав, поставив Украине в ноябре 2024 года 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, сбрасывающие "нестойкие" противопехотные мины.

Долгосрочные последствия просьбы Чендлер для многочисленных гуманитарных организаций по разминированию, финансируемых ее офисом, неясны.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Соединенные Штаты за время войны одобрили 177 млрд долларов для Украины. Однако Киев не увидел даже половины из этих денег.