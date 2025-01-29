Остановка программ USAID: Украина начала консультации с ЕС о возможном замещении помощи США

Пока будет продолжаться аудит, Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве, заявили в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Украина начала консультации с европейскими коллегами на парламентском уровне о возможности временного замещения американской помощи в связи с приостановлением финансирования USAID пока в Вашингтоне продолжаются проверки и принимаются решения. Из-за этой паузы дальнейшая нормализация процессов может затянуться на 3-6 месяцев. Об этом сообщил комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики в среду, 29 января.

"К сожалению, масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина и десятки других стран в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Украинские организации и другие субъекты, которые получали гранты от USAID, не имели времени подготовиться к таким резким изменениям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря USAID в Украине реализуются важные программы, которые имеют важное значение для укрепления демократических институтов, поддерживают независимые медиа и гражданское общество. Организация финансирует образовательные, культурные и социальные проекты во многих странах мира, но при этом "ни американский народ, ни правительство США никогда не делали из этого рекламы или публичного шума".

"Безусловно, американский народ и Правительство имеют полное право проверить результаты этой помощи и принять решение — продолжать ли свою глобальную поддержку. Но пока будет продолжаться аудит, Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве, а также предусмотреть свои действия в этом направлении в дальнейшем", — добавили в парламентском аппарате.

28 января президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал прекращение финансирования проектов Агентства по международному развитию США. Он заявил, что поручил чиновникам "дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены". Зеленский добавил, что часть этого финансирования удастся обеспечить из бюджета, остальное планируют обсудить с европейцами и американцами.

Напомним, 28 января заместитель руководителя ОП Ирина Верещук заявила о планах организовать консультации с американскими партнерами для оперативного продолжения поддержки проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

Фокус писал о ситуации с прекращением грантовой помощи USAID, о реакции политиков, чиновников и общественных активистов.