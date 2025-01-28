USAID закрыла финансирование программ в Украине: как это повлияет на медиа, энергетику и политиков

Средства американского правительства по программе USAID тратились на независимые медиа, местное самоуправление, восстановление инфраструктуры, на медицину, сельское хозяйство. Представители медиа предупреждают, что возможен откат назад. Между тем некоторые политики одобрительно отзываются об отмене грантов.

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Президент США Дональда Трампа подписал указы о прекращении финансирования международных программ, и, среди прочего, под них попали программы Американского агентства по международному развитию (USAID) в Украине. О приостановлении предоставления средств по грантам сообщили представители украинского филиала USAID, но не уточнили, что же именно происходит. Фокус собрал информацию о ситуации с грантовой помощью правительства США, о реакции политиков, чиновников и общественных активистов.

Программы USAID в Украине — реакция правительства

Глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович дала комментарий "Радио Свобода" о прекращении финансирования программ USAID в Украине. По словам чиновницы, бюджетные проекты пострадают меньше, а больше потеряет общественный сектор. Жолнович объяснила, что социальные программы получают средства из нескольких источников, в частности — от правительств Европейского Союза (и, например, от Великобритании), других международных организаций (например, Всемирного банка). На сегодня правительство проводит аудит, чтобы выяснить, сколько именно средств не будет хватать. Впрочем, министр не уточнила, о каких именно программах идет речь.

"Пока мы еще только выясняем, финансирование по каким подрядчикам будет остановлено. Но пока ситуация — не критическая", — сказала Жолнович.

Реакция активистов, журналистов, культуных деятелей на проблемы с USAID

Издание "Детектор-медиа" опубликовало информацию о проблемах у херсонского издания "Кавун.City". Главный редактор "Кавун.City" Евгения Вирлич рассказала, что у издания есть деньги на продолжение работы, но один проект все же закрывают.

Богдан Логвиненко, журналист культурного проекта Ukraїner, написал на Facebook, что без средств USAID выпускалось вдвое меньше контента о различных аспектах жизни украинцев. Он вспомнил о людях, которые радуются решению Трампа, и объяснил, что не будет им объяснять "разницу между миром, где существуют открытые конкурсы и гранты, и миром, который поддерживал Саша Дубинский". По словам Логвиненко, Ukraїner-медиа получало из грантов 80-90% средств на существование. Также журналист объяснил, как могут общественные проекты продолжать работу: получать деньги от сообщества, от олигархов, от рекламы, от государства. По каждому пункту есть опасность, что будет влияние на редакционную политику, говорится в заметке.

Отар Довженко, креативный директор Lviv Media Forum, отметил, что решение Трампа — это "плохая идея", которая отразится на украинских медиа. По его мнению, возможен откат назад и снижение профессиональных стандартов, этики, распространение копипейста, злоупотребление кликабельностью и тому подобное. Также Довженко дал ссылку на аналитическое исследование, в котором указаны объемы грантового финансирования медиа — 52% в 2024 году. Рассматривалась ситуация, в которой финансирование уменьшится до 33%, но даже не представлялось, что оно упадет до нуля, написал Отар.

Писатель Остап Украинец в Facebook отметил определенные противоречия в реакциях на закрытие программ USAID. В частности, есть жалобы на провал "международной политики", звучащие от тех же лиц, которые перед этим говорили о "грантоедах".

Между тем ОО "Интерньюз-Украина" которое занималось, среди прочего, воплощением программы USAID по развитию местного самоуправления, 16 января анонсировала серию встреч с местными общинами о развитии коммуникации. В настоящее время не отыскалось информации о том, как повлияет на работу отмена финансирования.

Кроме того, Общественная организация "Общественная сеть "Опора" и глава "Опоры" Ольга Айвазовская пока не отреагировали на ситуацию с USAID.

Какова реакция политиков

Народный депутат "Слуг народа" Марьяна Безуглая 28 января в Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором обрадовалась прекращению работы USAID в Украине. По мнению политика, через американские деньги действовала "международная коррупция". Кроме того, Безуглая назвала такое финансирование "развращением общества", которое якобы привело к появлению "аристократов с международными связями". Вместе с тем депутат еще раз напомнила западным партнерам, что нужно проверить предоставление военной помощи.

"Настаиваю на аудите наших сил обороны, однако без приостановления помощи, которая является критической на поле боя", — написала Безуглая.

Программы USAID — реакция Безугла Фото: Скриншот

Кроме того, 27 января появилась реакция нардепа Марьяна Заблоцкого. В Facebook политик написал, в Украине работает 112 проектов на общую сумму 7 млрд долл. По его мнению, проекты "бездарные и бессмысленные", поскольку деньги идут на "бесконечные круглые столы и конференции". Среди прочего, политик вспомнил о почти 300 млн долл., которые пошли на поддержку кинематографа, и пожаловался, что на эти деньги не сняли украинский "Аватар". В заметке упомянули проекты "Ебаут" (YouTube-канал), TVORCHI (концерты), "Зміни" (электрическая музыка, проект Don't Take Fake, DTF), НПО "CUKR" (культурные события, мурал), Film UA (документальный фильм "Тесто"), "КоледжСһеск", "Украинские дворцы. Золотая эпоха".

"Таких проектов десятки. Возможно, оно кому-то и нужно. Но зачем это американским налогоплательщикам, я не совсем понимаю. И почему нам не просить средства на что-то явно более необходимое?" — написал Заблоцкий.

Программы USAID — реакция Заблоцкого Фото: Скриншот

Закрытие программы USAID в Украине — детали

На портале USAID в Украине можно увидеть, на какие именно программы тратились американские средства. Указывается, что направлений было пять: некоторые начались еще в 2014-16 гг. и заканчивались в 2025 или 2026 гг.

Направления финансирования программ USAID в Украине:

Демократия, права человека и управление — на развитие гражданского общества и СМИ (например, финансирование проекта МОО "Интерньюз"), на цифровизацию (Фонд "Восточная Европа"), на кибербезопасность (DAI Global LLC), на противодействие коррупции (помощь Счетной палате), на децентрализацию и самоуправление ("Кемоникс Интернешнл", "Глобал Комьюнитиз"), на работу с молодежью (IREX), на выборы и политику ("Общественная сеть "Опора", "Интерньюз" Украина"); Экономическое развитие — на развитие сельского хозяйства, гарантии сельскохозяйственного кредитования, устойчивость бизнеса (среди получателей грантов — "Кемоникс Интернешнл", "ГАИ Глобал"), на реформирование государственных предприятий и упорядочение бюджетной поддержки (Deloitte, ЧАО "КПМГ АУДИТ"); Критическая инфраструктура — на энергетику, на устойчивую работу электросетей (среди получателей — Тетра Тек, ЕС Инк.), на прозрачность энергосектора (DiXi Group), на восстановление Украины (ООО "Грин Пауэрд Текнолоджи", Green Powered Technology); Здравоохранение — на ускорение реформирования системы здравоохранения (Deloitte), на доступ к безопасным лекарствам, на борьбу с туберкулезом и ВИЧ, на физическую реабилитацию, на вакцинацию против полиомиелита; Переходный период и гуманитарная помощь — программы для реформы и интеграции в ЕС и НАТО (исполнитель — "Кемоникс Интернешнл Инк.", Chemonics). Кроме того, шло финансирование продуктов питания, на воду, на неотложную медицинскую помощь украинцам, которые находятся в кризисной ситуации. В 2022 году на гуманитарную помощь выделили 2,8 млрд долл.

Отметим, 23 октября USAID опубликовало анализ рынка труда в Украине. Согласно результатам исследования, украинским работодателям не хватает от 5 до 10 млн человек.

Напоминаем, 23 января в МИД Украины ответили, отменило ли правительство США военную помощь Украине, в рамках которой поступало оружие и боеприпасы припасы для ВСУ.