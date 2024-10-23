В Украине не будет хватать от 5 до 10 млн новых работников до 2030 года, — USAID

В настоящее время в Украине 45% опрошенных женщин рассматривают возможность получить новую специальность, которая считается мужской.

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В Украине до 2030 года не будет хватать от 5 до 10 миллионов новых работников. Об этом заявила директор миссии USAID в Украине Теодора Делл во время проведения IX форума "Дирижеры изменений" от Deloitte Ukraine, который недавно состоялся в Киеве, передает издание NV.

Она участвовала в панельной дискуссии, посвященной стратегии привлечения и удержания человеческого капитала. В обсуждении, помимо нее, принимали участие Сергей Квит, президент Национального университета "Киево-Могилянская академия", Сергей Сухомлин, экс-мэр Житомира, Артем Бородатюк, основатель IT-компаний Netpeak Group, и Елена Бойченко, партнер Deloitte Ukraine.

По словам госпожи Делл, нехватка человеческого ресурса — один из самых критических вызовов, с которыми в ближайшее время столкнется наша экономика.

"От 5 до 10 млн новых работников не будет хватать в Украине до 2030 года. Но аккумулировать этот ресурс можно из собственного потенциала страны. Наш офис в Вашингтоне провел исследование и подсчитал, что сейчас уровень занятости в Украине — 52%. Тогда как в Европе эта цифра — 76%. И если эти цифры хотя бы приравнять, на рынке дополнительно появится 4,8 миллиона работников", — говорит она.

Дополнительным ресурсом может стать освоение женщинами "мужских профессий". Украинцы обладают выдающейся способностью к адаптации, однако без соответствующей информационной подготовки среди населения это сделать довольно сложно.

"Не так давно мы открыли на Киевщине центр обучения для женщин-водителей тяжелой техники. На 20 вакантных мест было всего 15 участниц. Но когда мы подключили соцсети и рассказали людям об этом центре, во втором наборе заявок было уже 250", — рассказывает госпожа Делл.

Сергей Квит считает, что системные реформы в области образования могут способствовать улучшению качества подготовки специалистов и увеличению человеческого капитала в стране.

"У Украины есть значительный потенциал для привлечения новых кадров среди тех групп населения, которые сейчас менее активны на рынке труда: женщин, людей старшего возраста, молодежи и других. Многие из них открыты к новым возможностям, учатся и готовы менять сферу деятельности, о чем свидетельствуют результаты нашего совместного с Gradus Research экспресс-исследования", — отметила госпожа Бойченко.

В Украине наблюдается нехватка кадров, которая будет усугубляться в результате полномасштабной войны и связанной с ней миграции. Одним из возможных решений этой проблемы может стать переквалификация различных социально-демографических групп, как указано в исследовании Deloitte Ukraine и Gradus Research. В частности, 45% опрошенных женщин рассматривают возможность освоения новых профессий, которые традиционно считаются мужскими. При этом молодежь, а также женщины из западных и северных регионов и Киева проявляют к этому наибольшую склонность.

Согласно мнению половины респондентов (50%), женщины должны переквалифицироваться на профессии, традиционно считающиеся мужскими. На втором месте по предпочтениям находятся ветераны (44%), затем люди с инвалидностью (43%) и пожилые люди (42%).

Напомним, согласно законопроекту 11416-д, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн вырастет с 450 грн до 1 500 грн.

27 сентября глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине возможен второй этап повышения НДС.