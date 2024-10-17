Уменьшатся ли зарплаты военным после налоговых изменений: объяснение финансиста

В связи с изменениями военный сбор будет составлять не 1,5%, а 5%, но для действующих военнослужащих этот налог оставили без изменений.

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Недавно были внесены изменения в налоговую систему на период военного положения. В частности, ставка военного сбора увеличилась с 1,5% до 5%. Разбираем, как это скажется на выплатах военнослужащим. Об этом сообщил финансист одной из бригад ВСУ с позывным "Адик" в комментарии изданию "NV".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 15 октября подписал закон, регулирующий особенности налогообложения в период военного положения. Одним из ключевых изменений стало повышение военного сбора до 5% на срок до 31 декабря года, в котором будет завершено военное положение. Тем не менее, для действующих военнослужащих ставка военного сбора останется прежней — 1,5%.

"Так как военный сбор для военнослужащих остался без изменений, минимальное денежное обеспечение не претерпело изменений. Таким образом, если у военнослужащего нет удержаний и взысканий, общая минимальная начисленная сумма за месяц составляет 20 715,30 грн. При этом налог на доходы физических лиц с военнослужащих не взимается. Однако удерживается военный сбор в размере 1,5%, что означает, что в октябре 2024 года на руки военнослужащие получат минимум 20 404,57 грн (это 20 715,30 грн за вычетом 1,5% военного сбора)", — объяснил финансист .

Военнослужащий отметил, что до конца года сумма может немного увеличиться, поскольку при росте инфляции возрастет и индексация. Однако этот рост, вероятно, составит не более 100−200 гривен. В отличие от гражданских работников, для которых предусмотрен минимальный уровень заработной платы, у военнослужащих такого порога нет.

Минимальный размер денежного обеспечения для военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, занимающих штатные должности с минимальным тарифным разрядом, по состоянию на сентябрь 2024 года включает в себя следующие компоненты:

должностной оклад по 1 тарифному разряду — 2470,00 грн;

оклад по воинскому званию солдат — 530,00 грн;

надбавка за особенности прохождения службы 65% — 1950,00 грн;

премия (1 тарифный разряд, выслуга лет — менее 1 года) — 15635,10 грн;

индексация — начала начисляться с сентября 2024 года (за август 2024), составляет 130,20 грн.

Напомним, согласно законопроекту 11416-д, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн вырастет с 450 грн до 1 500 грн.

27 сентября глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине возможен второй этап повышения НДС.