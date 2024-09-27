В Украине возможен второй этап повышения НДС, — Гетманцев

По словам народного депутата, сейчас правительству достаточно тех налоговых изменений, за которые парламент уже проголосовал в первом чтении. Однако обстоятельства могут измениться.

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В Украине возможен второй этап повышения НДС. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев "Українським Новинам".

По его словам, нет оснований повышать НДС, однако они могут появиться в будущем.

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"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем… А это будущее может быть и через месяц или позже… Может, появится соответствующее предложение от правительства. Без нее мы ничего не будем делать", — отметил он.

При этом политик подчеркнул, что сейчас правительству достаточно тех налоговых изменений, за которые парламент уже проголосовал в первом чтении.

"В этом конкретном вопросе мы должны исходить из позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии. Это единственное фактически обоснование, или повышать НДС", — сказа он.

Гетманцев заявил, что как ресурс, со стороны публичных финансов, это повышение НДС является правильным "источником" и наименее вредным из всех "оставшихся на столе".

"Потому как ресурс мы его можем использовать. В то же время, с другой стороны, нужен ли он вообще или нет — должно определить правительство", — заявил Гетманцев.

Ранее Гетманцев сообщал, что доходы от нефти и газа покрывают траты РФ на войну с Украиной. По словам народного депутата, благодаря переориентации продаж нефти на Китай и Индию, а также теневому флоту за 8 месяцев 2024 года профицит счета текущих операций РФ составил 40,5 млрд долларов.

Также он говорил, что "работники" OnlyFans должны уплатить налоги. Он заявил, что доходы за платный контент на интернет-платформе растут, однако налоги с них не уплачиваются. В таком случае Государственная налоговая служба может самостоятельно доначислить налоги и оштрафовать плательщика.