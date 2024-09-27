В Україні можливий другий етап підвищення ПДВ, — Гетманцев

За словами народного депутата, наразі уряду достатньо тих податкових змін, за які парламент уже проголосував у першому читанні. Однак обставини можуть змінитися.

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В Україні можливий другий етап підвищення ПДВ. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев "Українським Новинам".

За його словами, немає підстав підвищувати ПДВ, однак вони можуть з'явитися в майбутньому.

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"Зараз ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому… А це майбутнє може бути і за місяць, і пізніше… Може, з'явиться відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити", — зазначив він.

Водночас політик наголосив, що зараз уряду достатньо тих податкових змін, за які парламент уже проголосував у першому читанні.

"У цьому конкретному питанні ми повинні виходити з позиції уряду і необхідних йому коштів для фінансування армії. Це єдине фактично обґрунтування, чи підвищувати ПДВ", — сказав він.

Гетманцев заявив, що як ресурс, з боку публічних фінансів, це підвищення ПДВ є правильним "джерелом" і найменш шкідливим з усіх, що "залишилися на столі".

"Бо як ресурс ми його можемо використовувати. Водночас, з іншого боку, чи потрібен він узагалі, чи ні — має визначити уряд", — заявив Гетманцев.

Раніше Гетманцев повідомляв, що доходи від нафти і газу покривають витрати РФ на війну з Україною. За словами народного депутата, завдяки переорієнтації продажів нафти на Китай та Індію, а також тіньовому флоту за 8 місяців 2024 року профіцит рахунку поточних операцій РФ склав 40,5 млрд доларів.

Також він говорив, що "працівники" OnlyFans повинні сплатити податки. Він заявив, що доходи за платний контент на інтернет-платформі зростають, проте податки з них не сплачуються. У такому разі Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.