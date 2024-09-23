Санкції не допомагають: доходи від нафти і газу покривають витрати РФ на війну з Україною, — Гетьманцев

За словами народного депутата, завдяки переорієнтації продажів нафти на Китай та Індію, а також тіньовому флоту за 8 місяців 2024 року профіцит рахунку поточних операцій РФ склав 40,5 млрд доларів.

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Плановий розмір доходів бюджету РФ становить 35,1 трлн рублів. Про це у себе в Telegram повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

За його словами, завдяки переорієнтації продажів нафти на Китай та Індію, а це 60% морських поставок із Росії, і тіньовому флоту за 8 місяців 2024 року профіцит рахунку поточних операцій РФ становив 40,5 млрд доларів (проти 29 млрд за аналогічний період минулого року).

Гетьманцев повідомив, що зовнішньоторговельний профіцит за товарами становив 86,4 млрд доларів проти 74,7 млрд минулого року.

Нардеп зазначив, що, за розрахунками німецьких експертів, у Росії в першій половині 2024 року на військові витрати було спрямовано 5,3 трлн рублів або 57 млрд доларів, що на 36% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. При цьому одні тільки нафтогазові доходи російського бюджету мають скласти 11 трлн рублів за рік, що повністю покриває витрати на війну.

"Проблеми у РФ із фінансуванням військових видатків почнуться, коли нафта впаде до 40 дол за барель, а не 75 дол. як вона коштує зараз. З позицій сьогодення і існування ОПЕК, таке падіння у два рази, ще й на тривалому горизонті, є малоймовірним сценарієм", — зазначив Гетьманцев.

За його словами, податків в Україні недостатньо для фінансування військових витрат. Бо порядок цифр у бюджетному "чеку на війну" більш-менш схожий, а розмір економіки відрізняється від економіки РФ. Тому не потрібно "брехати собі", а визнати, що нинішній режим санкцій і обсяг військових видатків не примушують РФ до миру.

"Ми продовжуємо віддавати найцінніше, що у нас є — життя наших захисників, аби підтримувати спротив російській агресії. З боку партнерів потрібні набагато, ще раз підкреслю, набагато, більші кроки і в частині санкцій, і в частині постачань військової техніки і зброї, і в частині гарантій безпеки, аби змусити рф дивитись на продовження своєї агресії в Україні як на безперспективну для себе історію", — зазначив Гетьманцев.

Гетьманцев про економіку РФ Фото: Скриншот

Раніше ЗМІ повідомляли, що розслідувачі виявили схеми заробітку РФ на краденому українському зерні. Іран купує у РФ зернову продукцію за ціною, яка становить третину ринкової. При цьому російські підприємці запевняють, що налагодили ефективні схеми експорту зерна попри всі міжнародні санкції.

Також повідомлялося, що Угорщина домовилася про постачання російської нафти через Україну. З 9 вересня угорська компанія Mol взяла на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні. Раніше за транспортування відповідала російська сторона.