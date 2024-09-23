Санкции не помогают: доходы от нефти и газа покрывают траты РФ на войну с Украиной, — Гетманцев

По словам народного депутата, благодаря переориентации продаж нефти на Китай и Индию, а также теневому флоту за 8 месяцев 2024 года профицит счета текущих операций РФ составил 40,5 млрд долларов.

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Плановый размер доходов бюджета РФ составляет 35,1 трлн рублей. Об этом у себя в Telegram сообщил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, благодаря переориентации продаж нефти на Китай и Индию, а это 60% морских поставок из России, и теневому флоту за 8 месяцев 2024 года профицит счета текущих операций РФ составил 40,5 млрд долларов (против 29 млрд за аналогичный период прошлого года).

Гетманцев сообщил, что внешнеторговый профицит по товарам составил 86,4 млрд долларов против 74,7 млрд в прошлом году.

Нардеп отметил, что, по расчетам немецких экспертов, в России в первой половине 2024 года на военные расходы было направлено 5,3 трлн рублей или 57 млрд долларов, что на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом одни только нефтегазовые доходы российского бюджета должны составить11 трлн рублей за год, что полностью покрывает расходы на войну.

"Проблемы в России с финансированием военных расходов начнутся, когда нефть упадет до 40 долларов за баррель, а не 75 долларов, как она стоит сейчас. С позиций современности и существования ОПЕК такое падение в два раза, еще и на длительном горизонте, является маловероятным сценарием", — отметил Гетманцев.

По его словам, налогов в Украине недостаточно для финансирования военных расходов. Потому что порядок цифр в бюджетном "чеке на войну" более-менее похож, а размер экономики отличается от экономики РФ. Поэтому не нужно "врать себе", а признать, что нынешний режим санкций и объем военных расходов не принуждают РФ к миру.

"Мы продолжаем отдавать самое ценное, что у нас есть – жизнь наших защитников, чтобы поддерживать сопротивление российской агрессии. Со стороны партнеров нужны намного, еще раз подчеркну, намного больше шагов и в части санкций, и в части поставок военной техники и оружия, и в части гарантий безопасности, чтобы заставить РФ смотреть на продолжение своей агрессии в Украине как на бесперспективную для себя историю", — отметил Гетманцев.

Гетманцев об экономике РФ Фото: Скриншот

Ранее СМИ сообщали, что расследователи обнаружили схемы заработка РФ на ворованном украинском зерне. Иран покупает у РФ зерновую продукцию по цене, которая составляет треть рыночной. При этом российские предприниматели уверяют, что наладили эффективные схемы экспорта зерна несмотря на все международные санкции.

Также сообщалось, что Венгрия договорилась о поставках российской нефти через Украину. С 9 сентября венгерская компания Mol взяла на себя поставки сырой нефти на белорусско-украинской границе. Ранее за транспортировку отвечала российская сторона.