Венгрия договорилась о поставках российской нефти через Украину, — Bloomberg

С 9 сентября венгерская компания Mol взяла на себя поставки сырой нефти на белорусско-украинской границе. Ранее за транспортировку отвечала российская сторона.

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Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. сообщила о достижении соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской нефти через трубопровод, проходящий по территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Эта информация прозвучала после того, как Украина фактически запретила компании "Лукойл" использовать свою территорию для транзита нефти в ответ на вторжение России.

Согласно новому соглашению, Mol, контролирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, с 9 сентября берет на себя поставки сырой нефти на границе Беларуси и Украины. Ранее ответственность за транспортировку нефти до границ Венгрии и Словакии несли российские компании.

"Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки нефти через нефтепровод "Дружба", - заявил вице-президент Mol по вопросам переработки Габриэль Сабо.

Однако в компании не уточнили, какие именно компания будет осуществлять поставки. В "Лукойле" на запрос журналистов не ответили.

Bloomberg отмечает, что Венгрия и Словакия, которые не имеют выхода к морю, получили временные исключения из энергетических санкций ЕС против России. После того, как Украина усилила санкции против "Лукойла" в июле, Будапешт и Братислава получали нефть от российской компании "Татнефть".

17 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт больше не получает российскую нефть после того, как Киев ввел запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.

24 июля президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал решение Украины и напомнил, что Братислава помогает Киеву с реверсом газа, а также с поставками электроэнергии.